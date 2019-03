Kometa během minuty otočila zápas s Vítkovicemi a zůstává pátá

V důležitém souboji o přímý postup do play off vyhrálo Brno ve 49. kole extraligy nad Vítkovicemi 3:1. Kometa dlouho prohrávala, v rozmezí 57 vteřin třetí třetiny se ale Jakub Orsava a Martin Zaťovič postarali o obrat. Výhru domácích poté jistil střelou do prázdné branky Martin Dočekal. Kometa si tak pojistila páté místo v tabulce, naopak Vítkovice prohrály venku posedmé za sebou a vypadly z elitní šestky.