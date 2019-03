S návratem Šlégra přišly góly i tři body! Musíme se soustředit sami na sebe, říká kouč před finišem

Hokejisté Litvínova už bez odvolaného trenéra Milana Razýma a poprvé pod vedením generálního ředitele klubu Jiřího Šlégra v roli krizového kouče urvali proti vedoucímu Liberci klíčové tři body v boji o předkolo play off. Lídra extraligy smetli po výhře 6:3 a rázně ukončili předchozí sérii tří porážek.

Šlégr tak prožil hvězdný návrat na litvínovskou střídačku po deseti měsících, když loni v dubnu dovedl tým v baráži k záchraně v extralize. Nyní je cílem Vervy ještě průnik na poslední chvíli do desítky v tabulce.

„Výhra nad Libercem je cenná, ale musíme se soustředit především sami na sebe bez ohledu na soupeře. To, že jsme zvládli souboj s favoritem, je pro nás jen dobře. Zvolili jsme určitý systém. Kvůli počáteční nervozitě jsme sice dvakrát inkasovali, ale nepolevili jsme v nasazení a věřili jsme, že můžeme uspět," oddechl si Jiří Šlégr.

Nový hlavní trenér Litvínova Jiří Šlégr.

Ondřej Hájek, ČTK

Litvínov i díky páteční bodové ztrátě Sparty posílil své naděje před finišem základní části. „Věděli jsme, o co s Libercem hrajeme. Že už nemůžeme čekat a už není kam couvnout, abychom se mohli rvát až do konce. V pravý čas jsme se prosadili střelecky. Kromě výborných individuálních výkonů musím ocenit i týmový přístup," kvitoval Šlégr udržení šancí na předkolo.

Takovou euforii Litvínov už dlouho nezažil. Po herním i výsledkovém trápení z poslední doby přišla střelecká exploze. A zrovna proti Liberci, aspirujícímu na prvenství po základní části. Hráči Vervy tentokrát našli skvělý recept na vynikajícího gólmana Willa.

Zleva Michal Birner z Liberce a Marek Trončinský z Litvínova.

Ondřej Hájek, ČTK

Litvínovští v rámci oslav šedesáti let v nejvyšší soutěži nastoupili v historických dresech z roku 1959. Nikoli ale v typicky černožlutých, ale v bílých v kombinaci se světle modrou. A brzy po slavnostním úvodu šli do vedení, jenže lídr tabulky během šesti minut skóre otočil. Razantní nástup do druhé třetiny ale přinesl domácím obrat i po dvou gólech v přesilovkách. Kromě zkušeného útočníka Kašpara, jenž zaznamenal svoji třináctou a čtrnáctou branku v sezoně, se premiérově v extralize trefil obránce Graborenko. A když Litvínov přidal další dva góly, bylo o jasném triumfu domácích rozhodnuto.

V neděli zajíždějí litvínovští hokejisté na Spartu, na niž ztrácejí už jen dva body. Pro oba celky to bude zřejmě stěžejní zápas sezony, protože v něm půjde o přímý souboj jediných dvou adeptů na desáté místo.