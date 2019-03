Sparta si vypila kalich hořkosti do dna a její trenér si rýpl do Liberce: Vždycky se špatně vyspí!

Sice ukončili sérii tří proher, jenže výhra 4:3 po samostatných nájezdech nad Karlovými Vary má pro hokejisty Sparty pachuť hořkosti. Malovali si totiž, že proti Energii uzmou všechny tři body, jenže nakonec mají o jeden méně. A jedenáctý Litvínov se jim před nedělním mimořádně důležitém vzájemném souboji o poslední příčku zaručující předkolo play off přiblížil na rozdíl pouhých dvou bodů.

„Jsem zklamaný. Kdyby to bylo vyrovnané utkání, dva body bychom brali. Jenže tohle byl jednostranný zápas, kdy jsme dostali smolné góly včetně jednoho vlastního," kabonil se s 32 body nejproduktivnější sparťan v sezoně Lukáš Pech, který si proti Karlovým Varům připsal vyrovnávací trefu na 2:2.

O necelých pět minut později Pražané skóre otočili, jenže ve třetí části hry o náskok přišli, když si vlastní gól vstřelil kapitán Piskáček. „Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna. Místo abychom Vary přejeli, tak jsme se s nimi trápili až do konce. Příležitostí jsme si vytvořili extrémně moc, jenže nedáváme góly," připomenul Pech, že Sparta ze 46 střel překonala šestnáctiletého brankáře Bednáře jen třikrát.

Hráči Sparty se radují z gólu.

„Chybí klid na hokejkách, je to o hlavách. Všichni umíme hrát hokej, ale hlava dělá strašně moc. Proti Varům jsme se ale trošku nakopli a přesvědčili se, že hokej umíme hrát," soudí Pech před nedělní klíčovou bitvou o místo v předkole s Litvínovem.

Verva si v pátek vyšlápla 6:3 na extraligového lídra z Liberce a na desátou Spartu ztrácí už jen dva bodíky. A Pražané vítají, že si to obě mužstva bojující o předkolo play off rozdají v O2 areně na férovku mezi sebou.

„Je úplně ideální, když si to rozdá dvacet chlapů proti dvaceti chlapům. A je úplně jedno, jestli je to na řece, rybníce nebo v O2 areně," přiznává asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd a neodpustí si rýpnutí do tábora Bílých Tygrů, kteří v pátek jeho mužstvu porážkou v Litvínově nepomohli.

Zleva Roberts Bukarts ze Sparty a Stanislav Balán z Karlových Varů.

„Náš přímý souboj o desítku s Libercem je rozhodně lepší, než sledovat výsledky našich soupeřů. Lepší než spekulovat, jestli se Liberec dobře vyspal, když jede do Litvínova. Asi se ale dobře nevyspal. Vždycky se vyspí špatně, když jede někam, kde bychom potřebovali, aby vyhrál," narážel Nedvěd na fakt, že Pešánova družina padla i minulý pátek na ledě Olomouce, se kterým tehdy Sparta mohla ještě teoreticky bojovat o šestou příčku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play off.

Jenže to už je teď pro Spartu pasé. „Místo myšlenek na šesté místo se teď bojíme, abychom vůbec zůstali v desítce," musel uznat Pech a souhlasí, že přímý souboj s Litvínovem o desítku je spravedlivý.

„Samozřejmě bych byl ale radši, kdybychom si čtvrtfinále nebo předkolo uhráli už dávno a teď měli klid. S Litvínovem to bude jako zápas play off, ale to už je pro nás posledních pět kol. Hrajeme o bytí a nebytí," říká Pech.

„Pevně věřím, že když navážeme na aktivní výkon proti Varům, každý bude bruslit, nebudeme se bát hrát s pukem, tak proti Litvínovu uspějeme," zůstává technický forvard optimistou.