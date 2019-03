Sparta zvládla klíčovou bitvu, Liberec i přes ztrátu s Kometou udržel první místo

Základní část hokejové extraligy míří do finiše. Nedělní 50. kolo nabídlo drama v honbě za Prezidentským pohárem i v bojích o play off. Vedoucí Liberec doma prohrál v prodloužení s pátou Kometou 2:3 v prodloužení. Plzeň ale ztráty Severočechů nevyužila, protože ztratila dobře rozehraný zápas s Třincem (1:2), který ji aktuálně o bod odsunul z druhé pozice. Čtvrtý Hradec Králové prohrál ve Vítkovicích 2:3 po samostatných nájezdech. Olomouc uhájila šesté místo díky výhře nad Pardubicemi 3:2. Důležitou bitvu zvládla Sparta, která v přímém souboji o desátou příčku zdolala Litvínov 5:3 a výrazně se přiblížila účasti v předkole play off. To už má po výhře nad Zlínem 3:1 jisté Mladá Boleslav. Karlovy Vary ovládly souboj o dvanáctou příčku s Chomutovem 2:1 v prodloužení.