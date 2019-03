Čiliak nechytal, Vejmelka ale zářil. Nebyla chvilka, kdy bych si mohl odpočinout, tvrdil po bitvě v Liberci

Připomínal zeď, od níž se odrážel jeden puk za druhým. Karel Vejmelka naskočil místo zdravotně indisponovaného Marka Čiliaka do brněnské branky a na ledě lídra z Liberce chvílemi až čaroval.

„Nebyla ani chvilka, kdy bych si mohl odpočinout. Pořád se hrálo nahoru dolů. Klíčových bylo prvních deset minut, kdy jsme přežili soupeřův tlak a mohli pak hrát svoji hru. Kdyby domácí vstřelili jeden nebo dva góly, vypadal by zápas možná jinak," připomněl dvaadvacetiletý gólman, jenž se mezi tyčemi objevil po sedmi utkáních.

A na to nedělní, které mělo parametry play off, se vyspal báječně. Vyčapal několik tutovek, dohromady lapil 32 střel. „Měl jsem sice pauzu, ale cítil se na ledě dobře. Zákroků bylo hodně, což je pro brankáře vždycky lepší, než když tam člověk stojí a má jenom jeden za pět minut," usmíval se jeden z hrdinů Komety.

Marek Kvapil z Liberce proměňuje trestné střílení. V brance Karel Vejmelka z Brna.

Vít Černý, ČTK

Dlouho držel čistý štít. Až ve třetí třetině nestačil na Vlachovu teč a trestné střílení Kvapila, jenž čtyři minuty před koncem srovnal na 2:2. „Marek má víc variant zakončení. Čekal jsem na něj, co udělá. Bohužel to trefil dobře pod vyrážečku. Puk mi líznul beton, takže chybělo i štěstí," ušklíbl se Vejmelka, jehož tým v prodloužení přece jen slavil se spoluhráči cennou výhru.

Co je však pro Moravany nejpříjemnější, že před play off nabírají formu. Ovládli šest z posledních sedmi extraligových bitev. V obraně hrají urputně a obětavě, dopředu zase jednoduše. Podobně jako loni, kdy nakonec dokráčeli až k titulu. „Posun je vidět obrovský. Kluci do toho padají víc a víc," libuje si Vejmelka.