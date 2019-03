Zase ta koncovka! Někdo nahoře nás asi zkouší, povzdychl si vítkovický Tybor

Hokejisté Vítkovic sice doma dokázali Hradec Králové v nájezdech přetlačit 3:2, v boji o první šestku ale na Olomouc, která drží poslední přímé postupové místo do play off, další bod ztratili. Před posledními dvěma koly základní části mají na Hanáky dvoubodové manko a tříbodový náskok před osmou Mladou Boleslaví.

„Není to nejlepší pozice, ale budeme o přímý postup ještě bojovat. Věřím, že Olomouc klopýtne a my si to urveme sami," řekl dvougólový hrdina souboje s Hradcem Králové Šimon Stránský, jenž v rozhodujících nájezdech proti Hradci Králové zajistil svému týmu druhý bod. „Hodně důležitá výhra, škoda jen, že nebyla za tři body. Bohužel jsme zase dostali gól v koncovce, ale myslím si, že od téhle výhry se můžeme odpíchnout a do Liberce pojedeme pro tři body," přemítal člen čtvrté vítkovické formace Stránský.

V roce 2019 ale jeho tým na ledě soupeřů prohrál všech sedm utkání a nezískal ani bod. „Je nejvyšší čas s tím něco udělat. Už musíme najít nějaký recept. V Liberci to zlomíme," prohlásil Stránský sebevědomě před úterním 51. kolem.

Vítkovický hrdina v duelu s Hradcem Šimon Stránský.

HC Vítkovice Ridera, Twitter

Hledaným receptem by mohla být například lépe zvládnutá koncovka. V posledních třech zápasech Vítkovickým utekly body právě v závěrech utkání. Doma s Třincem ztratili vedení 3:0 a prohráli 3:4, v pátek v Brně přišli o jednobrankové vedení za pouhou minutu a ani vedení 2:1 proti Hradci nedotáhli ke třem bodům. „Někdo shora nás asi zkouší, ale musíme to nějak ustát. Věřím, že ten lepší konec nás ještě čeká," vykládal slovenský útočník Vítkovic Radoslav Tybor.

Vítkovice s Hradcem prohrávaly po gólu Filipa Pavlíka z úvodu druhé třetiny, skóre ale dvěma brankami, jejichž regulérnost musel posvětit až videorozhodčí, převrátili skóre na svou stranu. Minutu a půl před třetí sirénou ale srovnal parádní trefou pod horní tyč Vincour. „Konec jsme sice nezvládli, ale trochu se ponaučili a získali jsme alespoň dva body. Věřím, že si to vylížeme teď, a ne ve vyřazovacích bojích," přidal se Jan Schleiss.