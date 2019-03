Dal gól a poté složil Barinku judistickým chvatem. Normální souboj, říká liberecký ranař

Zpočátku to vypadalo, že zůstane pouze u vzájemného popotahování a oba borce sudí roztrhnou. Jenže pak liberecký ranař předvedl ukázkový judistický chvat, kterým obránce Komety za bouřlivého aplausu vyprodaných ochozů položil na lopatky.

„Rozhodčí mi klepali na záda, abychom toho nechali, tak jsem povolil. Ale bylo to jenom takové držení, výměna názorů a tím všechno skončilo," vykládal ostřílený Barinka. „Nepamatuju si, co jsme si při tom držení říkali. Šlo o normální souboj. K hokeji patří a bude jich před začátkem play off přibývat," přitakal Vlach, jenž ve 48. minutě šikovně tečoval Lencovu střelu. Jeho zásluhou tak Severočeši konečně našli recept na skvělého Vejmelku.

„Brno hrálo jednoduše. Házelo puky do středního pásma a spoléhalo na brejky. Dlouho jsme to nemohli prostřelit. Byl to šťastný gól," oddechl si Vlach. I proto, že navzdory porážce 2:3 v prodloužení mají Bílí Tygři boj o Prezidentský pohár stále ve svých rukách. Před druhým Třincem drží dvoubodový náskok.

„Pohár chceme, ale nekoukáme se na ostatní týmy. I kdybychom byli v tabulce pátí, jdeme do každého zápasu s tím, abychom ho vyhráli. Máme ještě dvě kola a chceme v nich získat co nejvíc bodů," ujišťuje šestadvacetiletý forvard.