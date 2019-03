Litvínov udržel naději na předkolo

Hokejisté Litvínova porazili v 51. extraligovém kole Plzeň 5:1 a udrželi tak naději na postup do předkola play off. Verva udeřila dvakrát v první třetině, kdy se v rozmezí 62 vteřin prosadili Lukáš Kašpar a Lukáš Doudera. Kašpar si připsal i asistenci, stejnou bilanci měl také Marek Trončinský, dvě nahrávky zaznamenal Lukáš Válek. Hosté se prosadili až za stavu 0:4.

Při porážce Sparty v Brně a Zlína v Olomouci mohou Severočeši v páteční závěrečné části dlouhodobé fáze při výhře v základní době na ledě Vítkovic stále přeskočit Pražany, na něž ztrácí dva body, ale i Berany, s nimiž mají při tříbodovém manku lepší vzájemné zápasy. Sparta přivítá Liberec, Zlín se utká s Brnem. Škoda přišla o možnost obhájit Prezidentský pohár pro vítěze základní části.

Domácí kapitán Trávníček si před úvodním buly vychutnal slavnostní ceremoniál, při němž převzal dres se symbolickou tisícovkou za stejný počet odehraných zápasů v extralize.

Jakub Pour z Plzně mezi litvínovskýmui Janem Ščotkou (vlevo) a Markem Trončinským.

Ondřej Hájek, ČTK

Pak už začalo naostro. Plzeň se dostala do provozní teploty o něco rychleji díky přesilovce v páté minutě, jenže domácí se ubránili a zanedlouho se se štěstím prosadil po odvážném průniku do útočného pásma mezi dvěma hráči soupeře Kašpar. Litvínov měl vzápětí další šanci, Doudera ji sice nevyužil, jenže dostal druhou možnost a bylo to 2:0.

Plzeň sáhla k oddechovému času, ale na dostřel se nedostala, neboť domácím dodalo dvoubrankové vedení pořádnou dávku sebevědomí. Hosté se navíc museli ještě dvakrát bránit v oslabení.

Ve druhém dějství se Škoda mohla vrátit do hry díky několika obrovským příležitostem. Už po minutě vychytal Janus parádním zákrokem Allena. Na druhé straně velkou šanci na zvýšení náskoku nevyužil Lukeš. Vzápětí se dvakrát po sobě zbytečně provinil Březák, ale Janus chytal nadále skvěle.

V polovině zápasu musel Litvínov na 53 sekund dokonce do tří, ale díky obrovské obětavosti i Janusovi, který vychytal Jonese i Gulaše, přestál těžké chvíle bez úhony. Pak přišly Hanzlovy chvíle. Při prvním pokusu ještě neuspěl, ale na konci 37. minuty překonal Frodla a po potvrzení gólu videorozhodčím mohl slavit.

Třetí dvacetiminutovku zvládli Litvínovští s velkým přehledem. Jistotu jim dal ve 48. minutě zakončení do odkryté branky Trončinský. Eberle sice o chvilku později sebral Janusovi čisté konto, za domácí ale ještě stihl kontrovat Strejček.