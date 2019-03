Frustrace. Takové góly bych neměl pouštět, vyčítal si Bartošák. Tygři jsou po výhře blízko trofeji

„V kabině je velká euforie, ale vítězství bylo zasloužené. Od rána jsme byli srovnaný mančaft. I když soupeř vyrovnal, pořád jsem neskutečně věřil, že to zvládneme," tvrdil v rozhovoru pro Českou televizi brankář Roman Will, který kryl 22 střel a nestačil pouze na přesilovkovou ránu z hole Jakuba Lva.

Stal se jednou z ústředních postav duelu, nejopěvovanějším mužem však byl Petr Jelínek. Dvě minuty před koncem základní hrací doby podnikl při oslabení sólový výpad a s přispěním tyče i zad Patrika Bartošáka poslal Tygry do vedení 2:1. „Nevím, co mi v tu chvíli proběhlo hlavou, asi frustrace. Fakt velké zklamání. Koncovky zápasů nám v poslední době nejdou. Tentokrát to jde určitě za mnou," ušklíbl se vítkovický brankář.

Obránce Liberce Tomáš Hanousek v utkání vstřelil proti Vítkovicím svůj první extraligový gól.

Radek Petrášek, ČTK

Obdržel smolné góly. Už ve druhé třetině mu kotouč přeletěl přes hlavu do sítě poté, co vyrazil dělovku Tomáše Hanouska. Svůj tým přitom jinak hodně držel a během utkání vytáhl několik skvělých zákroků. „Takové góly bych neměl pouštět. Škoda, protože jsem cítil dobře. Tohle si ale nesmím dovolit," povzdechl si. Kolega Will ho však hájil. „Patrik tady chytil spoustu gólů. Je výborný brankář a nemůže to celé stát na něm," vykládal.

Finální výsledek je pro Ostravany velkým zklamáním. Venku padli už poosmé v řadě a úterní porážkou navíc definitivně ztratili šanci na šestku, a tedy přímou účast ve čtvrtfinále. Naopak opodál v domácí šatně panovala nálada diametrálně odlišná. Liberečtí udělali velký krok, aby popáté v historii ovládli základní část. Třinec na ně sice ztrácí nadále dva body, jenže parta Filipa Pešána s ním má lepší bilanci vzájemných utkání, která by v případě bodové shody rozhodla po posledním kole v jeho prospěch.

„Sedli jsme si v šatně a spoustu věcí vyříkali. Od prvního do posledního hráče jsme tentokrát dřeli jako jeden tým. Tři body jsou úplně super, ale ještě víc nás asi těší, že jsme splnili na ledě přesně to, co jsme si řekli," dodal Will.