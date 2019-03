Sparta nezvládla první třetinu. S Libercem se takový výpadek nesmí opakovat, má jasno útočník Kudrna

Spekulace, že zápas mezi odvěkými rivaly skončí v základní hrací době remízou, která by vyhovovala oběma mužstvům, vzaly záhy za své. Brněnští hokejisté potvrdili v duelu se Spartou nárůst formy a čtyřmi góly vyhnali už v úvodní třetině gólmana Machovského z branky. Kometa si vítězstvím 7:3 definitivně zajistila přímý postup do extraligového čtvrtfinále, naopak Pražané ještě potřebují k jistotě účasti v předkole play off získat v pátek aspoň bod v posledním utkání základní části s Libercem.