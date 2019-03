Prezidentským pohárem se nezatěžujeme, říká třinecký kapitán Marcinko

„Vítkovice hrály za sebe, my taky. Každý tým bojuje o svůj flek, aby to měl co nejjednodušší na té cestě v play off. Prezidentský pohár je sice pěkná věc, ale soutěž nám nevyhraje," pousmál se nad dramatickou zápletkou slovenský útočník Třince Tomáš Marcinko. „Přiznám se, že se na tabulku vůbec nedívám. Jak to skončí po posledním kole, tak to bude. Jde nám především o to, jít do nejdůležitější části sezony v co nejlepším pohodě a z co nejlepší pozice. Prezidenským pohárem se nezatěžujeme," vysvětloval Marcinko.

Jako správný kapitán zavelel proti chomutovským Pirátům ke zteči. V úvodní třetině využil hned první přesilovku, ve druhé části přidal povedenou střelou z levého kruhu druhý gól. O další dva se postaral Kanaďan Ethan Werek. „Důležité tři body, ale nejdůležitější je, že jsme navázali na ty zápasy venku, které jsme vyhráli. Myslím, že ten zápas byl v naší režii, měli jsme dostatek šancí hlavně v přesilových hrách a dostávali jsme soupeře pod tlak. Bylo to jednoznačné, i když makali, dřeli a nebyli snadným soupeřem. Rozhodla kvalita," přemítal Marcinko.

Zároveň ale připustil, že využít jednu přesilovku ze sedmi, je málo. „Každá využitá nás může přiblížit vítězství. Musíme se více tlačit do střelby, protože ať gól dáte, nebo ne, vznikají z toho další šance. Protihráči jsou v takovém mírnějším chaosu, neví, co mají dělat a z toho padají góly," popisoval Marcinko.

Třinec se na vlastní led vrátil po pětizápasové sérií výher venku a dal zapomenout na tři domácí nezdary v řadě. „Tohle je sport. Jednoduše se nesmíte dívat na to, jestli jste po dvou třech prohrách najednou spadli o několik příček níže. Do dalšího zápasu musíte jít s tím, že jdete vyhrát. Body se sčítají až na konci soutěže, což se teď potvrzuje. Ty rozestupy jsou v tabulce tak minimální, že rozhoduje pár bodů. O to je to pro fanoušky zajímavější," připomněl slovenský útočník.