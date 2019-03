Litvínov znejistěl konkurenty. O předkolo chceme bojovat do poslední chvíle, velí Šlégr

Jak avizovali, tak také učinili. Hokejisté Litvínova pod vedením generálního ředitele klubu Jiřího Šlégra v roli staronového krizového kouče nic nevzdali ani ve chvíli, kdy ztráceli na desátou Spartu v tabulce extraligy pět bodů. Před vrcholem základní části soutěže stále živí naději na průnik do předkola.

Trenér Litvínova Jiří Šlégr stále věří v postup do předkola

„Po zklamání na Spartě jsme si uvědomili, že už nemáme situaci ver svých rukou. Přesto jsme se vyburcovali s tím, že potřebujeme porazit Plzeň. A trochu nám nahrála i zaváhání obou soupeřů v tabulce před námi. Vyvinulo se to tak, že jsme Spartu se Zlínem po jejich nezdarech možná dostali pod větší nápor, než tomu bylo před pár dny. A když ne pod tlak, tak jsme je alespoň znejistěli," uvažoval Šlégr při ohlédnutí za dramatickým jedenapadesátým kolem extraligy.

Litvínovští se proti Plzni (5:1) vyvarovali individuálních chyb. „Naše hra není celkově špatná. Odrazili jsme se od bojovnosti a mohu říci, že všechny tři zápasy v poslední době byly odmakané. Ceníme si skalpu Liberce, který bojuje o uhájení prvního místa. Už proti němu jsme se přesvědčili, že můžeme hrát s každým. Soustředíme se sami na sebe," rozebíral první muž litvínovského hokeje v současnosti.

Jen výhra dá naději

Páteční duel ve Vítkovicích v součtu se zápasy Liberce se Spartou a Zlína s Brnem rozluští tajenku předkola play off. „Výchozí pozice je jasná, teprve při zisku tří bodů se můžeme ohlížet na ostatní výsledky. Takže se zaměříme na vlastní výkon. Pokud zůstaneme u dosavadního trendu jako proti Plzni, nejsme bez šance na úspěch ani v Ostravě," nastínil Šlégr odhodlání.

Podle něj mají souboje v závěru základní části už charakter play off. „Záleží na každém gólu či chybě, není kam ustupovat. Ale právě takové faktory jsou velkou motivací. Kluci jsou nažhavení. Věřím, že se budeme rvát až do konce a uvidíme, jak to dopadne," dodal Šlégr.