Sparta vs. Liberec aneb Když oběma stačí bod. Chci věřit ve sportovní výsledek, říká Vůjtek

Ta myšlenka už napadla nejednoho hokejového fanouška či sázkaře. Neskončí páteční utkání závěrečného 52. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Libercem remízou po základní hrací době, která by oběma týmům přišla vhod? Bílým Tygrům totiž bod stačí k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části soutěže, Pražanům zase dá jistotu k postupu do předkola play off...

Kurzy na remízu u hokejových zápasů obvykle oscilují mezi hodnotami 4:1 až 6:1. To ale pro souboj Sparty s Libercem neplatí. Kurz na nulu pro tento souboj se u českých sázkových kanceláří pohybuje okolo 1,9:1.

„Obecně k takové situaci přistupujeme čistě pragmaticky. Je třeba zohlednit vše, nejenom formu týmů, papírové předpoklady, názory bookmakera a samozřejmě motivaci. Jde i o eliminování rizika, které by z dané situace pro nás mohlo pramenit. Stanovený kurz predikuje i to, jak by daný zápas mohli vnímat sázkaři. Jinými slovy je určitá pravděpodobnost, že část sázkařů vezme spekulativní scénář za svůj a bude výraznějším způsobem, než je obvyklé, preferovat variantu remízy," vysvětluje pro Sport.cz tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Radan Lenc z Liberce překonává gólmana Sparty Matěje Machovského.

Vlastimil Vacek, Právo

Bookmakeři ze zkušeností s podobnými zápasy vědí, že sázkaři na podobné spekulace reagují, a proto se jim přizpůsobují. „Nejedná se ale nutně o indikátor potenciální domluvy (mezi týmy), ale jde primárně o predikci toho, jakou variantu výsledku v utkání s takovou specifickou konstelací budou volit sázkaři," tvrdí Šrain.

Žádné specifické sázky na spekulativní výsledek utkání Sparty s Libercem sázkové kanceláře dosud nezaznamenaly. „Nejde tedy o příběh podezřelých sázek. Aktuální kursy odráží predikci bookmakerů a dosud přijaté vklady těmto predikcím v podstatě odpovídají," dodává Šrain s tím, že 55 procent sázek směřuje na Liberec, 40 procent na remízu, na kterou kurz od jeho vypsání vzrost z 1,9:1 na 1,95:1.

Antoš: Sparta i Liberec budou hrát naplno

Hokejoví experti oslovení redakcí Sport.cz věří, že rozhodovat se bude na ledě. „Chci věřit ve sportovní výsledek. Myslím si, že se o něj Sparta s Libercem poperou," řekl bývalý kouč české reprezentace Vladimír Vůjtek starší.

„Vůbec bych nepředpokládal, že by týmy spoléhaly na remízu. Takhle to nefunguje, Sparta i Liberec podle mě budou hrát naplno a myslím, že Bílí Tygři to nakonec úspěšně zvládnou," soudí Milan Antoš, bývalý útočník a dnes spolukomentátor České televize.

„Nastoupíme do posledního utkání s určitým sebevědomím. Víme, že na to máme, a ukážeme, proč jsme na vrcholu tabulky," slibuje obránce Bílých Tygrů Tomáš Hanousek.