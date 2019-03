HOKEJ ON-LINE: Komu unikne předkolo? Litvínov vede, Zlín srovnal, Sparta si zahrává. A kdo získá Prezidentský pohár?

Liberci stačí k zisku již třetího Prezidentského poháru za poslední čtyři sezony bod na ledě Sparty. Pak se nemusí ohlížet na Třinec, který hraje v Mladé Boleslavi. Oceláři, kteří už šestkrát v řadě neztratili ani bod, poskočí na první místo jen v případě plného bodového zisku a zároveň prohry Bílých Tygrů v základní hrací době. Třinec vyhrál Prezidentský pohár v sezonách 2010/11 a 2014/15.

Zajímavý je i boj poslední dvé místa v předkole, o která se perou Zlín, Sparta a Litvínov. Beranům i Pražanům stačí bez ohledu na ostatní výsledky k jistotě desítky bod. Chemici musí k posunu na pozice pro předkolo vyhrát po šedesáti minutách ve Vítkovicích a zároveň doufat, že Sparta nezíská ani bod s Libercem nebo Zlín nebude bodovat doma s Brnem.

Body ze vzájemných zápasů týmů bojujících o předkolo: Sparta–Litvínov 9:3 Sparta–Zlín 6:6 (skóre 9:11) Zlín–Litvínov 4:8

Pokud by se Sparta, Zlín a Litvínov srovnaly na 74 bodech, rozhodovala by minitabulka sestavená ze vzájemných zápasů. Nejhorší bilanci by v ní měli Berani a do předkola by se nepodívali.

Minitabulka ze vzájemných duelů při shodě na 74 bodech: 9. Sparta 15 bodů 10. Litvínov 11 bodů 11. Zlín 10 bodů

Vítkovicím stačí k udržení sedmé pozice bez ohledu na výsledek Mladé Boleslavi proti Třinci jakákoliv výhra nad Litvínovem. S ním ale Ostravané prohráli všechny tři vzájemné zápasy v sezoně.

Kometa, která vyhrála už pětkrát za sebou a o prodloužení série bude usilovat na ledě Zlína, už má jistotu, že po základní části skončí pátá. Ve čtvrtfinále začne 18. března na ledě čtvrtého celku, kterým bude Hradec Králové, nebo Plzeň.

Mountfield ztrácí na třetí Západočechy dva body a má s nimi horší bilanci vzájemných zápasů. Na posun před Plzeň tak Hradec potřebuje výhru za tři body ve východočeském derby v Pardubicích a zároveň porážku Plzně s Karlovými Vary v 60 minutách.

Zajistí si Ligu mistrů Plzeň, nebo Hradec Králové?

Třetí tým konečné tabulky si zajistí po Liberci a Třinci jako další český zástupce účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Poslední čtvrté připadne novému šampionovi. Pokud se jím stane někdo z prvního tria, dočká se čtvrtý celek po základní části.

Předposlední Chomutov se bude snažit ukončit sérii čtyř porážek proti Olomouci, která po základní části skončí šestá. Hanáci vyhráli sedmkrát za sebou a ztratili při této šňůře jediný bod.

Poslední Pardubice, které osmkrát za sebou prohrály, ztrácejí na dvanácté Karlovy Vary 20 bodů. V případě, že dnes proti Hradci Králové nestáhnou manko na Energii alespoň na 18 bodů, budou definitivně účastníkem baráže o udržení v extralize.