Liberec získal Prezidentský pohár. Plzeň jde do Ligy mistrů. Zlín a Sparta si zahrají předkolo

Poslední extraligové zápletky jsou vyřešeny. Držiteli Prezidentského poháru pro vítěze základní části jsou hokejisté Liberce, a to i přes prohru 2:5 se Spartou v 52. kole. Třinec po posledním dějství soutěže zůstal o dva body zpět druhý, když podlehl v Mladé Boleslavi 0:4. Třetí místo uhájila Plzeň, vyhrála nad Karlovými Vary 2:1, postoupila podobně jako první dva celky do Ligy mistrů. Předkolo play off si zahrají vedle již dříve jistých Vítkovic a Mladé Boleslavi i Zlín a Sparta, oba celky si připsaly výhru - 3:1 nad Kometou, resp. 5:2 nad Libercem.