Pohádkový příběh sparťanské legendy: Super, že tu nejsem do počtu a jen kvůli jmenovce

Vyhrál s ní čtyři mistrovské tituly, je jejím nejproduktivnějším hráčem v dějinách klubu. Po minulé sezoně to však vypadalo, že hokejový útočník Jaroslav Hlinka ve Spartě nadobro skončil. V poslední lednový den však vyslyšel její nouzové volání a slíbil, že jí zkusí pomoct proniknout do play off. A právě on byl nakonec sparťanským hrdinou. V utkání 52. kola proti Liberci přispěl čtyřiadvacetiletý centr k výhře 5:2 dvěma přesilovkovými góly a svěřenci Uweho Kruppa se tak můžou chystat na předkolo play off proti Vítkovicím. „Je to úleva, protože nepostoupit do play off by nebylo dobrý,“ oddechl si Hlinka po svém pátém extraligovém duelu sezony a prvních trefách.