Gulaš obhájil vítězství v produktivitě a vládl i střelcům

Gulaš předčil o pět bodů Marka Kvapila z Liberce, který v 47 utkáních vstřelil 25 branek a na 32 přihrál. Třetí skončil s 55 body za 17 gólů a 38 asistencí z 52 duelů Petr Holík z Komety Brno.

Mezi střelci skončil druhý Kvapil se ztrátou pěti branek na Gulaše. Nejlepším nahrávačem se stal Holík, který měl na kontě o šest asistencí více než druzí Kvapil a Gulaš.

Rekord v produktivitě v samostatné české extralize drží ze sezony 2012/13 Martin Růžička, který tehdy v barvách Třince nasbíral v 52 zápasech 83 bodů za 40 branek a 43 asistencí. Celkový rekord základní části patří ještě z federální ligy ze sezony 1976/77 Milanu Novému z Kladna, který měl 93 bodů za 59 branek a 34 asistencí.

Střelecký rekord základní části samostatné české extraligy vytvořil v ročníku 2012/13 s 40 brankami Martin Růžička z Třince. Absolutní maximum mezi střelci drží z ročníku 1976/77 Milan Nový, jenž v dresu Kladna nastřílel 59 gólů.

V samostatné české lize se trefil nejčastěji v ročníku Viktor Ujčík, jenž dal 45 gólů v sezoně 1995/96. Tehdy se započítávaly i zápasy play off. V součtu základní části a bojů o titul by tento výkon překonal v ročníku 2006/07 Petr Sýkora, který v dresu Pardubic k 37 brankám z dlouhodobé sezony přidal 12 gólů v play off.