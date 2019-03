Sotva se fanoušci stačili vzpamatovat z bitev, které nabídlo 52 kol základní části, startuje už v pondělí předkolem Generali play off Tipsport hokejové extraligy. Od 17 hodin Vítkovice hostí Spartu, o dvě hodiny později Mladá Boleslav přivítá Zlín.

„Těší nás, že až do posledního se kola hrálo nejen o účast v play off, ale i o prvenství v tabulce," řekl ředitel extraligy Josef Řezníček a připomněl, že tři nejlepší celky základní části Liberec, Třinec, Plzeň mají zaručenou účast v Lize mistrů.

Hokejisté Liberce se celkově pátým triumfem v základní část vyrovnali Spartě a Vsetín, od zavedení play off ji nikdo nevyhrál víckrát. Z aktivních extraligových koučů je liberecký Filip Pešán dokonce jediný, kdo zažil s mužstvem triumf v základní části a to hned třikrát.

Liberecký kapitán Petr Jelínek drží nad hlavou Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy.

Unikátní je i skutečnost, že Milan Gulaš obhájil prvenství v kanadském bodování (30+32), což se v historii české extraligy podařilo pouze Pavlu Paterovi v kladenském dresu v sezóně 1994/95. Ještě ve federální historii nejvyšší soutěži to dokázali kladenský Milan Nový a trenčínský Žigmund Pálffy.

Gulaš triumfoval také mezi střelci a byl i nejčastěji, jedenáctkrát, nejlepším hráčem utkání. Plzeň má počtvrté v řadě nejlepšího kanonýra soutěže (dvakrát Dominik Kubalík, loni Tomáš Mertl), což je absolutní unikát. „Asi je to důkaz, že v Plzni umějí vychovat střelce," usmál se Řezníček s tím, že něco takového předtím nedokázaly ani slavné dynastie Kladna, Jihlavy či Brna.

Předkolo se odehraje během nadcházející týdne, od 18. března se rozjedou čtvrtfinálové série play off. Letošní novinkou je, že obě semifinálové série se od 3. dubna hrají v jeden den. Finále začíná 18. dubna. Mistr bude znám nejdříve 23. dubna, nejpozději o týden později.

Plzeňský útočník Milan Gulaš.

O televizní přenosy z play off se letos poprvé podělí Česká televize a O2 TV Sport, přičemž první volbu si pravidelně střídají a domluvily si pevně stanovené časy pro všední dny 17.00 a 19.00 h, v neděli by měly být začátky o dvě hodiny dřív. „Jsem ráda, že se zvolil korektní přístup všech stran, aby fanoušci u obrazovek mohli vidět co nejvíc hokeje," říká Jana Obermajerová, ředitelka marketingové agentury BPA. Kompletní finálovou sérii nabídnou sdíleně oba vysílatelé hokejové extraligy, začátky utkání budou zřejmě v 17.20 h.

Z hlediska návštěvnosti se letošní sezona s celkovým počtem 1 965 881 diváků a průměrem 5401 na zápas dostala na třetí příčku za posledních deset let. Víc lidí přišlo jen v ročníku 2015/16 a na tu loňskou, která s průměrem 5455 diváků zůstává rekordní. I přes trápení na vlastním hřišti, kde prohrála patnáct z 26 utkání, měla Sparta doma nejvyšší divácký průměr (9042) a nejvyšší návštěvnost Sparta-Plzeň 15 578 diváků.

Patnáct kilogramů vážící Masarykův pohár pro vítěre play off se uděluje poprvé od sezony 2013/14. „Zbývá nám poslední volné místo na podstavci, od příštího roku se přidá prstenec a hledáme i způsob, jak by ho hráče mohli lépe udržet nad hlavou," naznačuje Řezníček. Kometa zaútočí na mistrovský hattrick, to dokázal naposledy Vsetín ještě v minulém století.

Kurzy na titul vypadají zatím takto: Liberec (1:4), Brno (1:5), Plzeň (1:5,2), Třinec (1:5,3), Hradec (1:8,8). Tipsport jako generální partner soutěže věnuje výrazné peněžní odměny finalistům, vítěz série o titul dostane milión korun, poražený polovinu této částky.

Při nerozhodném výsledku se každé utkání vyřazovací části prodlužuje o 20 minut a hraje se pět na pět, nájezdy pak na každé straně provádí pět hráčů. Od pátého zápasu sérií už ale vítěze musí vždy určit gól ze hry. Pískat play off bude 15 hlavních rozhodčích, z listiny byli vyškrtnuti Horák, Kubičík, M. Petružálek, Obadal, M. Sýkora, T. Veselý.

Bez zajímavosti není, že chomutovský útočník Marek Tomica se může ještě během této sezony stát osmnáctým hráčem extraligové historii, který dosáhne hranice tisíc utkání. Zatím jich má na kontě 997 a potřebuje tak nastoupit alespoň třikrát v šestikolové skupině o 11.-14. místo, která začne už v úterý a právě Piráti s ní svedou souboj s Karlovými Vary o to, kdo ještě unikne z osidel baráže. Ten neúspěšný doprovodí Pardubice do prolínací soutěže, která pro ně začne společně s dvěma nejlepšími celky z první ligy 29. března a potrvá do 23. dubna. (kez)