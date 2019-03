Příznivá bilance neznamená v play off nic, varuje před bitvou se Spartou kapitán Vítkovic Olesz

Že se Vítkovicím nepovedl závěr základní části extraligy? Nevadí. Dnes začíná na dvou stadionech předkolo play off, ve kterém se na body nehraje. Počítají se pouze výhry. Kdo z dvojice Zlín – Mladá Boleslav a Vítkovice – Sparta získá tři, jde dál. Pro poražené sezona končí. „Od pondělí začíná nová soutěž, a co bylo, to bylo… Teď je potřeba začít znovu a dělat vše pro to, abychom chyby ze základní části neopakovali a zlepšili to, v čem jsme byli slabí,“ burcuje Ostravany kapitán Vítkovic Rostislav Olesz před úvodním zápasem předkola (17 hodin) proti desáté Spartě Praha.

Dlouho jste sahali po přímém postupu do play off, nakonec z toho bylo 7. místo. Panuje v kabině spokojenost, nebo převládá rozladění?

Všichni jsme do toho šli s touhou udělat šestku, ale musíme to vzít tak, jak to je. Důležité je, že se nám podařilo vyhrát poslední domácí zápas proti Litvínovu. V předkole můžeme hrát třikrát doma, tam bude důležité vyhrávat, když se nám venku nedaří. Právě v zápasech na hřišti soupeře vidím důvod, proč nejsme v šestce.

Co bylo konkrétně špatně?

Málo vstřelených gólů. Nevyužité přesilovky. Ale to bylo. Musíme se z toho poučit a jít dál. Od pondělí začíná nová soutěž a co bylo, to bylo... Teď je potřeba začít znovu a dělat vše pro to, abychom chyby ze základní části neopakovali a zlepšili to, v čem jsme byli slabí.

V předkole vás čeká Sparta Praha. Moc atraktivnějších soupeřů v extralize není. Co se dá od série čekat?

Pro diváka určitě atraktivní soupeř. Bude to těžké. Na obou stranách. V dnešní době videí a taktické přípravy je jasné, že oba týmy budou skvěle nachystány. Bude to, myslím, vyrovnané a musíme být nachystaní, jak nejlépe to půjde. Potřebujeme maximálně využít domácího prostředí, kde začínáme, zlepšit přesilovky a skórovat v nich.

V jakém rozpoložení by mohla být Sparta, která o předkolo bojovala do posledního kola?

Je to pořád Sparta, v uvozovkách vládní tým a jejich předsevzetí do sezony byly podle mě ještě vyšší než ty naše. Takže ten tlak bude na obou stranách. Na její straně možná i větší.

Vítkovická radost. Bude k ní v předkole důvod?

Jaroslav Ožana, ČTK

Proti Spartě se Vítkovicím daří. Deset z posledních dvanácti utkání jste vyhráli. Může to hrát nějakou roli?

Nemyslím si. Play off jsou úplně něco jiného než základní část. Začíná se od nuly. Nemůžeme říct, že když se nám proti nim daří v základní části, že se nám musí zákonitě dařit i v play off. Je a bude to úplně něco jiného.

Ve Spartě jste krátce působil. Jsou zápasy proti ní z tohoto pro vás zajímavější?

S velkou nadsázkou pro mě Sparta neznamená nic (smích). Je to velký soupeř, přes kterého se chceme dostat. S pokorou od prvního střídání. Nemůžeme si myslet, že to bude jednoduché. Pořád je to Sparta. Všichni víme, jací tam jsou hráči.