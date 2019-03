Vítkovice vedou nad Spartou, Petr si ale stýská. Kde jsou lidi?

Už v první třetině shodili rukavice domácí Jan Výtisk a Sparťan Richard Jarůšek. A od rozhodčích za to dostali odměnu v podobě čtrnácti minut na trestné lavici. „Rozhodčí přerušil hru a on najel do našeho gólmana. Toho si musíme chránit, protože nás drží. .I oni si chrání svého. Tak to tam vzniklo, víc bych to neřešil," popisoval Výtisk. „Jen nechápu, proč jsme dostali tolik trestných minut. Půl třetiny jsme nehráli, to není dobře. Přitom to byl jen taková šarvátka. Vždycky je tam nějaká rozmíška, pošťucháme se, ale aby z toho bylo tolik trestných minut," kroutil hlavou Výtisk.

Urputný boj čeká i v odvetě. „Je to předkolo, boj o play off, to musí být bitva. Oba chceme postoupit. My jsme nic jiného nečekali, sparťani taky ne, bude to boj do posledního zápasu," přemítal Výtisk. Ten první vyhráli domácí. Do vedení je premiérovým gólem přivedl mladíček Guman, vyrovnání zařídil tečující Rousek. Překlopit skóre mohl Kudrna, kterého ale vychytal Bartošák a založil tím rychlý protiútok, na jehož konci dorážel Romanovu střelu Tybor. Další gól už nepadl. „Dali gól z přesilovky, ale jinak je Bartéz vychytal. Chytá skvěle. Podržel nás," chválil vítkovickou oporu Výtisk.

Lukáš Kucsera z Vítkovic, Tomáš Dvořák ze Sparty a Jan Schleiss z Vítkovic v akci během utkání předkola play off.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Máme první korálek na playoffové niti. Jsem rád, že kluci přetavili nadšení ze základní části i do téhle fáze, ale na ofenzivní stránce jsme kvalitu úplně neměli. Chyběl klid, snad si ho do dalších zápasů přineseme," říkal po první výhře trenér Vítkovic Jakub Petr, který přes výhru svého týmu neskrýval zklamání. Z návštěvy. Aréna pro deset tisíc lidí byla naplněna sotva z poloviny. „Ostravo, kde jste byli?" ptal se po utkání Petr. A nebylo to poprvé v sezoně, co si na nízkou návštěvu postěžoval.

„Když jsem vešel do haly, tak jsem si myslel, že je nějaké pětadvacáté kolo a ještě úterý. Lidé klidně můžou být naštvaní na Petra nebo na Trnku, ale ti kluci si to za tu dřinu nezaslouží. Mužstvo dělalo všechno pro to, aby se do šestky dostalo. Spoustu zápasů jsme vybojovali, včetně toho dnešního. Děláme to pro fanoušky a ti kluci si tu za tu dřinu nezaslouží," horoval Petr.

Hokejisté Vítkovic Petr Šidlík, Jakub Lev, brankář Patrik Bartošák, sparťané Lukáš Pech a Lukáš Rousek a vítkovičtí Jan Výtisk a Rastislav Dej v akci během utkání předkola play off.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ani miláček ostravských ochozů Jan Výtisk se při pohledu na poloprázdné tribuny netetelil blahem. „Na rovinu, čekal jsem lidí víc. Doufám, že přijdou zítra, ale je to zklamání," řekl Výtisk.