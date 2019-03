HOKEJ ON-LINE: Vítkovice otáčejí bitvu se Spartou, Zlín udeřil v Boleslavi

Hokejová Tipsport extraliga má v úterý na programu čtyři zápasy. Dva, kde se bude hrát o postup do play off. Vítkovice hostí Spartu (stav zatím 2:1) a Mladá Boleslav od 19:00 Zlín (průběžně 0:1). Dnes se rozjíždí také skupina o umístění, a to mezi týmy, které skončily na 11. až 14. místě po základní části. Všechny duely můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz. Utkání z Vítkovic vysílá od 17 hodin O2 TV Sport, přenos z Mladé Boleslavi zajišťuje od 19 hodin ČT Sport.