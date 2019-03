Hokejisté Vítkovic jsou krok od postupu do čtvrtfinále play off Tipsport extraligy. Zásluhou dvou tref Davida Květoně otočili stav z 0:1 na 2:1, vedou v sérii hrané na tři vítězství nad Spartou 2:0 na zápasy a už ve čtvrtek mohou rozhodnout na ledě soupeře. To Mladá Boleslav napodruhé výhody domácího prostředí nevyužila, prohrála se Zlínem 0:2 a série se stěhuje na Moravu za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy.