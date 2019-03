Dynamo bude muset absolvovat baráž podruhé za tři sezony po loňské účasti ve čtvrtfinále, kdy prohrálo až v sedmém utkání s pozdějším finalistou Třincem. Také na konci ročníku 2016/17 byli Pardubičtí nejhorším týmem extraligy, ale následnou baráž úspěšně zvládli, když uhráli 20 bodů stejně jako druhá Jihlava. Karlovy Vary zůstaly o bod zpět, poslední byly České Budějovice.

Oba týmy nastoupily v improvizovaných sestavách a řada opor dostala volno. Rychleji se dokázali rozkoukat domácí a už ve třetí minutě poslal Vervu do vedení Havelka. Následovala série tří trestů na straně Dynama v rychlém sledu za sebou, ale početní výhodu pak nevyužili ani Pardubičtí. V 19. minutě se ale dostal sám před gólmana Petráska Horký a po jeho precizním blafáku bylo vyrovnáno.

O výsledku dnes rozhodla třetí třetina, ve které jsme Pardubicím vstřelili čtyři branky. Na všech se podílel útočník Jan Myšák, který dva góly dal a na další dva přihrál. #LITvPCE 6:3 pic.twitter.com/iOBgo2FmZP — HC VERVA Litvínov (@hcverva) 12. března 2019

Ve 25. minutě vrátil vedení na stranu Severočechů povedenou ranou z pozice pravého křídla Svoboda. Zanedlouho slavili hosté vyrovnání, jenže předčasně. Poulíček sice dokázal umně zasáhnout ve vzduchu letící kotouč, jenže se mu to podařilo až příliš vysoko a po konzultaci s videorozhodčím nebyl jeho zásah uznán. Maroszův gól z přesilovky s přispěním jednoho z domácích hráčů na konci 35. minuty už ale platil - 2:2.

Litvínov rozhodl v nástupu do třetího dějství. Ve 43. minutě do třetice zařídil Vervě vedení v početní výhodě Hanzl, ale tentokrát se Dynamo k odpovědi nedostalo. Místo toho navýšili do 49. minuty náskok až na 5:2 Myšák a Ščotka. Hosté sice snížili v 54. minutě zásluhou Perreta, ale konečnou podobu výsledku dal svou druhou dnešní brankou Myšák. Šestnáctiletý útočník přidal i dvě nahrávky, celkem na čtyři góly nahrál Lukeš.

1. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize: HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 6:3 (1:1, 1:1, 4:1) Branky a nahrávky: 3. Havelka (Trončinský, Jurčík), 25. P. Svoboda (L. Doudera, Helt), 43. M. Hanzl (Myšák, F. Lukeš), 46. Myšák (F. Lukeš, Ščotka), 49. Ščotka (F. Lukeš, Myšák), 59. Myšák (F. Lukeš) - 19. Horký (Poulíček, Machala), 35. Marosz (J. Kloz), 54. Perret (M. Kratochvil, Holland). Rozhodčí: Horák, Pavlovič - Ganger, Špringl. Vyloučení: 5:6, navíc Trončinský - Bubela oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 1476. Litvínov: Petrásek - Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Březák, Strejček - Kašpar, Helt, Válek - P. Svoboda, Myšák, F. Lukeš - Jánský, M. Hanzl, J. Petružálek - Jurčík, Havelka, Jícha. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek. Pardubice: M. Klouček - Holland, J. Mikuš, J. Zdráhal, Budík, Porseland, Děrvuk - J. Kloz, Marosz, Perret - Matýs, Bubela, Dušek - Horký, Poulíček, Machala - Machač, Koffer, Pochobradský - M. Kratochvil. Trenéři: Lubina a Čáslava.