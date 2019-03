Občas si dělám těžkou hlavu, že týmu nepomůžu, přiznal dvougólový hrdina Květoň

Na tenhle zápas čekal útočník David Květoň celou sezonu. Vůbec poprvé v ní vstřelil v jednom utkání dva góly a hned z toho bylo vítězství Vítkovic 2:1 nad Spartou ve druhém utkání předkola play off. „Občas si dělám těžkou hlavu z toho, že týmu nepomůžu. Dneska se mi to povedlo a je to skvělé,“ radoval se 31letý útočník, díky jehož trefám teď Vítkovicím po dvou totožných výsledcích schází k postupu do čtvrtfinále jediná výhra.

Hlavní opory Vítkovic ve druhém utkání předkola play off se Spartou - střelec obou gólů David Květoň a brankář Patrik Bartošák.

Oba zápasy na ostravském ledě si byly velice podobné. Úporná bitva, kterou pro sebe Vítkovice získaly gólem v poslední desetiminutovce a těsný náskok udržely. „Na konci základní části jsme tyhle zápasy ztráceli, teď jsme to dvakrát zvládli. Je to cennější, než vyhrát třeba 5:1. Moc si toho vážíme, stejně jako toho, že jsme dnes dokázali utkání otočit. Ani v tom jsme nebyli moc dobří, ale teď vidíme, že to jde," popisoval Květoň.

Obě branky dal z bezprostřední blízkosti, téměř z brankoviště. První po rychlém brejku protlačil mezi nohy Matěje Machovského, vítězný gól trefil k tyči, ovšem v hodně krkolomné pozici s hokejkou mezi nohami. „Ondra Roman jel klasicky za bránu a věděl jsem, že to bude házet před bránu. Dostal jsem puk do nohy a nejprve si ho přikopával, pak jsem tam dal i hokejku a nějak jsem vystřelil. Já vlastně ani nevím sám jak. Opravdu šťastný gól, ale bereme ho. Je to výhra, takže super," culil se šťastný střelec, jenž čekal na gól devět zápasů.

Autor dvou gólů David Květoň z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve třetí části Květoň zvládl i roli pomocného brankáře, když byl v kleče u tyčky vedle Patrika Bartošáka připravený čelit střele Robertse Bukartse. „Byl jsem na brankovišti, tak jsem tam zaklekl, kdyby chtěl rychle vystřelit. Ale Bartéz tam byl včas, sevřel mě u tyče a já už se odtamtud neměl jak dostat, tak jsem mu tam trochu překážel," smál se rodák z Nového Jičína.

Série hraná na tři vítězství se stěhuje do Prahy, kde bude Sparta odvracet vítkovický mečbol. „Včera i dneska jsme byli lepší, jen potřebujeme začít dávat góly. Na jeden se těžko vítězí. Děláme z Bartošáka hrdinu, protože nejsme schopní to tam doklepnout. Šancí jsme měli rozhodně víc," řekl Miroslav Forman, jenž se po zranění vrátil do sestavy Sparty. „Neskládáme zbraně, dokud Vítkovice nebudou mít tři výhry. Doma taky můžeme dvakrát vyhrát a vrátit sérii zase sem," dodal.

David Květoň střílí gól Vítkovic. Zleva Jérémie Ouellet-Blain a brankář Matěj Machovský ze Sparty.

Jaroslav Ožana, ČTK