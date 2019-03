Vytáhne Sparta opět černé sukno s nápisem Sbohem, play off?

Pokud spočítáte čekání hokejistů Sparty na výhru v play off na dny, podlomí se vám kolena. Poslední radost ve vyřazovacích bojích tento klub zažil 18. dubna 2016. Od té doby píše černým písmem sérii, která se táhne už více než 1000 dnů. Sparťané vyhráli třetí zápas ve finále s Libercem, poté přišly tři porážky a Tygři slavili titul. V dalších třech sezonách jen nezdary a teď slavný tým z metropole stojí nad propastí, v předkole play off prohrává 0:2 na zápasy.

Sparťané bojovali až do konce základní části o účast ve vyřazovacích bojích. Uspěli. Jenže následné dva pokusy na ledě Vítkovic dopadly porážkou 1:2. „My jsme hráli přesně to, co jsme si řekli. Když dodržujeme systém a máme dobrý pohyb, tak je přehrajeme a vytvoříme si šance, ale ty musíme proměňovat," řekl pro sparťanský web útočník Lukáš Klimek.

Letos v předkole dvě porážky, o rok dříve tři, další sezona čtyři nezdary ve čtvrtfinále a v sezoně 2015/2016 konec až finále, kdy Sparta nezvládla poslední tři duely. Od té doby v play off sešup.

Hokejová Sparta v play off a její porážky 2018/2019 - předkolo Vítkovice - Sparta 2:1 Vítkovice - Sparta 2:1 2017/2018 - předkolo Liberec - Sparta 3:2 PP Liberec - Sparta 4:1 Sparta - Liberec 1:4 2016/2017 - čtvrtfinále Sparta - Brno 2:3 Sparta - Brno 2:3 PP Brno - Sparta 4:3 PP Brno - Sparta 4:1 2015/2016 - finále Sparta - Liberec 1:4 Liberec - Sparta 4:3 Sparta - Liberec 1:2 PP

„Z posledních dvou domácích zápasů s tím máme nějakou zkušenost. Budeme se držet stejného plánu, naladíme se stejně jako na ty poslední zápasy. Jdeme do toho s bojovnou náladou, a hlavně s chutí," je odhodlaný Klimek.

Trenér hokejové Sparty Uwe Krupp. Jaké má teď asi myšlenky?

Jaroslav Ožana, ČTK

Dvanáct utkání, kdy odešli poraženi. Z toho osmkrát o jediný gól. Jedna trefa mohla rozhodnout o jejich vítězství, jedna střela, dorážka, odražený puk. Ne, Sparta už více 1000 dnů čeká na výhru. „Nebyli jsme důrazní před brankou a nedali jsme góly. Oni nám dali dva, my jenom jeden," litoval už po první prohře s Vítkovicemi obránce Tomáš Pavelka. Hrana mezi úspěchem a nezdarem je tenká. Někdy stačí prostě jeden gól.

V samostatné české extralize na sebe oba týmy narazily osmkrát. A bilance je vyrovnaná - 4:4. Nyní mají dva mečboly Vítkovice, které jedna výhra dělí od postupu do čtvrtfinále. Pokud Sparta nezvládne čtvrteční bitvu, může opět vystavit černé sukno s nápisem „Sbohem, play off."