Nejsme schopní dát gól a děláme z Bartošáka hrdinu, lamentuje před třetím soubojem Černoch

Hokejová Sparta bije na poplach! Prohrála už dvanácté utkání v play off v řadě a pokud se jí tato série nepodaří ve třetím zápase předkola play off proti Vítkovicím (čtvrtek v 19 hodin) zlomit, sezona pro ni skončí velkým průšvihem. Ostravané vyhráli oba domácí zápasy 2:1, vedou 2:0 na zápasy a už dnes mohou slavit postup do čtvrtfinále.

„Nedáváme góly. To je náš problém. V obou utkáních jsme byli lepší, měli jsme je vyhrát, ale jejich gólman chytá výborně. Na druhou stranu z něj trochu toho hrdinu děláme sami. Nejsme schopní to za něj doklepnout, i když máme jednoznačnou šanci," vykládal útočník Sparty Jiří Černoch na adresu úhlavního nepřítele sparťanské ofenzivy Patrika Bartošáka.

Záměr Pražanů je jasně čitelný. Jakkoliv skvěle chytajícího Bartošáka vyvést z koncentrace. V úvodní třetině druhého zápasu se jim to na chvíli povedlo a do pěstní výměny se pustil i vítkovický brankář. „Na totéž se může těšit i v Praze. Byli jsme rádi, když tam udělal nějaký faul a šel po nás. Je super pocit rozhodit soupeři nejlepšího hráče," vykládal Černoch.

Ostrý atak na vítkovického brankáře Patrika Bartošáka v podání sparťanského útočníka Jiřího Smejkala. Zcela vpravo Jan Schleiss.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Dostal jsem pár seker zezadu na nohy, když odjížděli od nás z pásma a trochu to ve mně bublalo. Pak jsem dostal další z boku do ruky, tak už jsem se ohnal, protože taky nějaký temperament mám. V tu chvíli to ve mně vybouchlo. Ale hned jsem se uklidnil a myslím, že na mém výkonu to nebylo znát," popisoval Bartošák. „Nejdřív dostal Jirka Smejkal, pak i já. Chtěl jsem se s ním prát, on ale udělal dva kroky dozadu a vyhnul se tomu, což nechápu, když si sám začal. Doufám, že se k tomu u nás vrátíme," vyzval Bartošáka Černoch.

Vítkovický brankář ale výzvu hozenou rukavici nejspíše nezvedne. „Zkoušejí to. Třeba, když tam padal myslím Smejkal, nezapomněl do mě ještě pravačkou narazit. Bylo to takové dost... ale co, je to play off hokej," pousmál se Bartošák. „Ale myslím, že kdyby hráli více hokej, tak ta série třeba mohla vypadat jinak," dodal reprezentační gólman.