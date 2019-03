HOKEJ ON-LINE: Zlín hraje o mečbol s Mladou Boleslaví, Sparta odvrací konec sezony

Zlín výhrou v druhém utkání na ledě Mladé Boleslavi získal menší výhodu na svou stranu, ve čtvrtek i v pátek bude hrát před svými příznivci. Berani na konci základní části doma pětkrát za sebou naplno bodovali a naposledy na vlastním ledě neuspěli 1. února, kdy podlehli Litvínovu.

Sparta v play off naposledy zvítězila ve finále play off 2016 proti pozdějšímu mistrovi Liberci, od té doby ale prohrála dvanáctkrát v řadě. V případě dnešního nezdaru vyrovná neslavný rekord Pardubic v play off samostatné extraligy z let 1997 až 2001.

Hlavně by ale Pražanům skončila sezona a stejně jako loni by obsadili až desátou příčku. Sérii na tři vítězné zápasy se z 0:2 na 3:2 podařilo otočit v historii play off samostatné extraligy jen třikrát: Olomouci v semifinále 1994 proti Kladnu a předloni v předkole Chomutovu proti Mladé Boleslavi i Plzni proti Vítkovicím. Vítkovice by ve čtvrtfinále hrály s Třincem.