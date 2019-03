Vondrka se vrátil a rozhodl. Výkony našeho týmu doma a ve Zlíně byly jako den a noc, tvrdí

Zachoval se jako správný kapitán. Útočník Michal Vondrka se po nemoci vrátil do sestavy hokejistů Mladé Boleslavi a rozdílovým gólem i asistencí zařídil svému mužstvu vítězství ve třetím utkání předkola extraligového play off na zlínském ledě (2:1). Středočeský tým vede v sérii 2:1 na zápasy a dnes si už může zajistit postup do čtvrtfinále.