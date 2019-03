Dycky Frýdlant! Bílí Tygři tradičně tuží partu před play off v „old school" zázemí i přepychu zároveň

Před vstupem do luxusního hotelu Antonie ve Frýdlantě v Čechách se třepotají vlajky se znakem Bílých Tygrů. Ve foyeru svítí tabule s programem a přesným časovým harmonogramem. Ve čtvrtek večer jím prochází i šéf libereckých hokejistů Petr Syrovátko. Neklamná známka toho, že pro vítěze základní části z Liberce se play off již nezadržitelně blíží.

Severočeši si dvanáctidenní zápasový půst před středečním startem vyřazovacích bojů jako již tradičně zpestřili čtyřdenním soustředěním ve Frýdlantě v Čechách necelých třicet kilometrů od Liberce.

„Jezdíme sem vždy, když vyhrajeme základní část. Máme tady klid na práci a tužení kolektivu," vysvětluje liberecký trenér Filip Pešán. Když tady se svými hráči našel azyl v roce 2016 a poté i 2017, pokaždé došel až do finále.

„Na zimáku sice máme těžší podmínky, je tam zima, trochu old school zázemí. Ale na druhou stranu tady máme obrovský komfort se vším, co potřebujeme. Úžasné jídlo i hotel pro sebe. Kombinace toho všeho pro nás může být v následujících dnech užitečná," věří Pešán.

Jaroslav Hlinka (vpravo) ze Sparty překonává Romana Willa v brance Liberce. Přihlížejí Ladislav Šmíd (vlevo) z Liberce a Roberts Bukarts ze Sparty.

Michal Kamaryt, ČTK



Jelínek: Je to tady úžasný

„Je to tady úžasný. Nechybí wellness, takže regenerace po trénincích je večer skvělá. Naruší to i stereotyp, abychom nebyli celých čtrnáct dnů v Liberci. Jsme tady všichni spokojení," libuje si kapitán Liberce Petr Jelínek, který zažil ve čtyřhvězdičkovém hotelu i premiérové soustředění v roce 2016, po kterém Tygři slavili zlato.

„Hotel je parádní. Zimáček je sice starší, ale je to v pohodě. Je to tady o tom stmelit partu a svůj účel to splní," myslí si nejproduktivnější liberecký hráč v základní části Marek Kvapil. S parťáky v téměř osmi tisícovém městě proslaveném Albrechtem z Valdštejna stihl i autogramiádu.

Ještě před ní Bílí Tygři sehráli i modelové utkání se svou farmou z Benátek nad Jizerou. „Nebylo úplně jednoduché týmy složit, protože půlka Benátek hraje play off juniorské extraligy. Utkání tedy nevypadalo, jak by mělo, ale přesto splnilo, co jsme od něj očekávali. Bylo intenzivní, dokonce i emotivní," prozrazuje Pešán.

Liberecký kapitán Petr Jelínek drží nad hlavou Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy.

Michal Kamaryt, ČTK

„A vyhráli jsme. Protože jsme ve třetí třetině hráli pořád šest na tři a pět na tři, abychom si trochu zvedli sebevědomí," vtipkuje dobře naladěný trenér.

Bílé šelmy ještě stále čekají na prvního soupeře, kterého jim určí předkolo. Buď Zlín, Mladou Boleslav nebo Spartu. Unisono sice všichni tvrdí, že si nikoho nepřejí a možného soupeře neřeší, přesto někteří při večeři pozorně sledují přímý přenos z předkol. Nejpozději v neděli poznají soupeře. A ve středu již budou v centru dění poprvé i oni.