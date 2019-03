Sparťané končí, došel jim dech v koncovce. Kamenem úrazu byly góly, uznal Hlinka

Sparťané sice měli dost výraznou střeleckou převahu (46:18), jenže Richard Jarůšek jako jediný dokázal překonat výborného Bartošáka. „Měl jsem v utkání jen pár střídání, a jak jsem byl studenej, tak jsem ani nic nevymýšlel a pouze pálil. Jinak měla hra stejný obraz jako při těch prvních dvou zápasech v Ostravě. My zase jen zahazovali šance, Vítkovice byly daleko efektivnější," líčil útočník pražského celku, který postupně víc a víc podléhal zmaru.

V okamžiku Jarůškovy trefy už měl soupeř uklidňující náskok tří gólů, což vyhnalo Machovského z branky na střídačku. Naděje Sparty na obrat měla jepičí život. Uplynulo jen 93 sekund, než Trška z přesilovky přidal další úder do sebevědomí Pražanů. „Kamenem úrazu v celé sérii byly góly, respektive naše nízká produktivita," uznal i nestor týmu, 42letý útočník Jaroslav Hlinka a naznačil, že páteční večerní zápas byl pro něj asi posledním v extraligové kariéře. „Návrat do Vrchlabí mi neumožňuje pravidlo o střídavých startech, takže je to asi konec, i když nejsem příznivcem žádný silných výroků," mínil mistr světa z roku 2001.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák inkasuje gól.

Vítkovický útočník Šimon Stránský, jenž otevřel skóre, přiznal, že poslední postupový krok je vždycky těžký. „Šli jsme si za tím jako jeden muž, řekl bych, že my hráli víc play off hokej, než Sparta. Taky bylo znát, že ona musela, zatímco my jsme mohli. Poměr střel ukazuje, že se domácí tlačili do koncovky, ale gólů jsme dávali my víc a každý inkasovaný ranil sebevědomí pražského celku," vyprávěl Stránský, jenž se prosadil z brejku, když obral o puk kapitána Piskáčka. „Šel proti mně do dost naivní kličky," líčil bratr reprezentačního útočníka Matěje hrajícího za švédskou Moru.

Vítkovice šly za postupem ukázněnou hrou a ve třetí třetině, kdy už bylo utkání rozhodnuto, tak klidně mohly myslet na to, jak ve středu rozehrají čtvrtfinálovou sérii v Třinci. „Měli jsme dobrý pohyb, dařilo se nám obírat soupeře o puk ve středním pásmu a tím rychle otáčet hru. Obrana Sparty pak pod tím dojmem měla okénka," potvrdil autor vítězné branky Lukáš Kucsera, který pak pro vyšší trest ale nedohrál.