Řeči sparťanů do novin mi přišly nehokejové, smál se Bartošák po postupu

V každém ze čtyř utkání předkola play off čelili střelecké převaze hokejistů Sparty, ta v pátek branku Ostravanů zasypala dokonce 46 pokusy. Jenže Vítkovice opět podržel jejich gólman Patrik Bartošák, který stejně jako ve dvou domácích zápasech pustil v duelu v O2 areně jediný gól. I jeho zásluhou jsou Vítkovice po výhře 3:1 na zápasy ve čtvrtfinále, kde je čeká derby s Třincem.

Užíváte si, že máte sérii se Spartou úspěšně za sebou?

Porazit Spartu vždycky těší. O to víc, když se to podařilo v předkole. A radost mám i díky tomu, že poslední dva roky se nám v play off nepodařilo postoupit z jakékoliv série. Ale práce pro nás nekončí, ani ne za týden začínáme znovu.

Co rozhodlo o vašem postupu do čtvrtfinále?

Co se týče ofenzivy a brankářů to bylo vyrovnané, ale naše obrana a defenzivní hra byly v sérii o level výš než obrana Sparty. V pokrytí obranných situací jsme Spartu předčili.

Sparťanského gólmana Machovského jste ale předčil i vy, vždyť kromě třetího zápasu jste ve všech ostatních duelech umožnil Pražanům vždy jen jeden gól...

Celou sérii, až na laciný čtvrtý gól ve třetím zápase, se mi chytalo dobře. Sparta to pouštěla na branku ze všech pozic, každý zápas měla strašně moc střel, což mi vyhovuje. Cítil jsem se výborně, nemůžu si stěžovat.

Motivovaly vás slova některých sparťanů po zápasech ve Vítkovicích, když tvrdili, že se vás budou snažit všemi možnými způsoby rozhodit, protože jste labilnější?

(usměje se). Nepřísluší mi to hodnotit, ale vyhlašovat do novin, že jdeme po brankáři, mi přišlo nehokejové. Rozhodně jsem si z toho ale nedělal velkou hlavu, ať si každý jede podle svého a dělá, co mu vyhovuje.

Ve čtvrtfinále vás od středy čeká ocelářské derby s Třincem. Jste rád?

Těším se na to, bude to dobrý hokej, Určitě přijdou fanoušci, u nás i v Třinci bude vyprodáno a super atmosféra. Bude to moravskoslezská oslava hokeje.

Bude pro vás série s Oceláři o to pikantnější, když se mluví o tom, že byste po sezoně měl přestoupit právě do Třince?

Už jsem takovým otázkám čelil a mohu říct jediné, že jsem pořád hráčem Vítkovic a dokud se s nimi můžu rvát o titul, budu chytat nejlépe jak dovedu proti komukoli. Víc neřeším a rozhodně se nenechám ničím rozhodit. O mé budoucnosti se pak víc můžeme bavit až po sezoně.