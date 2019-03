Chomutov se stále může vyhnout baráži

Hokejisté Chomutova vyhráli ve 3. kole skupiny o umístění v extralize na ledě Pardubic po přestřelce 7:4 a stále mají naději na to, že se vyhnou baráži. V tuto chvíli ztrácí na Karlovy Vary šest bodů a do konce play out zbývají tři zápasy. O osudu zápasu s Dynamem rozhodla druhá třetina, kterou Piráti vyhráli drtivě 5:0. Domácí sice ve třetí třetině dotahovali, ale velkou ztrátu už nedohnali. Útočník poražených Jan Kloz stihl tři body za dva góly a nahrávku, v dresu hostů měli na kontě branku a dvě asistence Vladimír Růžička mladší a Radek Duda.

Chomutov s ohledem na vítězství Karlových Varů v Litvínově v odpoledním utkání potřeboval nutně vyhrát, aby udržel naději při životě. Za úspěchem vykročili Piráti už v 18. vteřině, kdy se od modré čáry trefil Jank. Pardubice ale zásluhou pohotového Kloze rychle srovnaly. Další velké šance měl Chomutov, a to paradoxně v oslabení. Stránský nejprve promarnil samostatný únik a později nestihl potrestat chybnou rozehrávku Kacetla.

Pro další průběh byla klíčová druhá třetina, ve které Piráti jasně dominovali a odevzdanému soupeři nasázeli pět branek. Už po 24 sekundách se bekhendem trefil Koblasa a za minutu a půl se hned poprvé při debutu v extralize prosadil devatenáctiletý útočník Chlán. Dynamo v defenzívě doslova hořelo, a to navíc Sklenář neproměnil trestné střílení.

Pardubický trenér Lubina si poté vybral oddechový čas, ale důrazná promluva, která byla po spoře zaplněné aréně dobře slyšet, vůbec nepomohla. Ve 25. minutě se od hrazení trefil Flemming, který zároveň vyhnal Kacetla z branky, a pátý gól vstřelil po polovině zápasu v přesilovce Růžička. Až poté se Pardubice trochu oklepaly a promrzlého Peterse zaměstnali Kloz a Hovorka. Další gól ale slavili znovu Piráti, když se po pěkné kombinaci trefil do odkryté branky Raška.

Dynamo se snažilo výsledek alespoň korigovat, ale naráželo na dobře zformovanou obranu Chomutova. To vše platilo do 50. minuty. V ní dostal dostatek prostoru Kloz a z mezikruží se trefil do horního rohu branky. Za necelou minutu přidal z podobné pozice třetí gól Mandát. A když za dalších 45 vteřin proměnil Budík trestné střílení po faulu Peterse, bylo zase o co hrát. Pro pardubického beka to byl první extraligový gól.

Pardubičtí viditelně ožili a nastěhovali se před chomutovskou branku, jenže další gól nepřidali. Naopak minutu a půl před koncem využil Duda po Růžičkově nahrávce přečíslení a bylo rozhodnuto.