Zlíňany zradila koncovka. Proměňování šancí byla naše bolest, uznal Hosták po vyřazení

„V rozhodujících momentech jsme zklamali. Kéž by se tentokrát v zápasech hrálo místo gólů na střely," litoval zkušený útočník Pavel Kubiš.

Bídná koncovka ostatně Berany trápila v celé sérii. Ani v jednom z pěti utkání nevstřelili víc než dvě branky, přesto se rvali o postup. „Kluci, od kterých se góly čekali, se nepřidali. Hráli jsme na jeden gól, na druhou stranu Boleslav měla dobrou obranu," uznal.

Martin Pláněk z Boleslavi se snaží překonat brankáře Zlína Libora Kašíka.

Radek Petrášek, ČTK

„Proměňování šancí byla opravdu naše bolest," přitakal generální manažer klubu Martin Hosták. Zlíňané končí sezonu na devátém místě. Základní část však pro ně žádným propadákem neskončila, byť si start v play off definitivně zajistili až v posledním utkání s Brnem.

„Předsezonní prognózy nás posílaly do baráže, my naopak chtěli do čtvrtfinále. Těžko mluvit o kolosálním úspěchu, ale rozhodně to není žádný průšvih," ujistil Hosták. Potěšilo ho, že tým svým hokejem dokázal strhnout diváky. „Když si vzpomenu na euforii po prodloužení čtvrtého zápasu, kdy celá hala stála a zpívala...Právě kvůli tomu hokej děláme," dodal s úsměvem.