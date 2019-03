Impuls od spoluhráčů zatím nepřišel. Köhler s vypsáním odměny za postup vyčkává

Nad tím, že hokejisté Komety narazí ve čtvrtfinále extraligového play off na Hradec Králové, kde ještě v loňské sezoně působil, nijak nejásá, ani ho to nermoutí. Brněnský útočník Bedřich Köhler tvrdí, že to přijal jako realitu.

„Hodně kluků tam znám, tak to pro mě trochu speciální série bude. Jak ovšem sudí vhodí první buly, už člověk nad ničím takovým nepřemýšlí. V kontaktu jsem hlavně s Michalem Dragounem, ten je ale momentálně zraněný. Takže ani žádné velké hecování neproběhlo," prozradil Köhler.

To, že obhájci titulu v tomto extraligovém ročníku všechna čtyři dosavadní utkání s Mountfieldem prohráli, ho nijak neznepokojuje. „Je to už minulost. Žádný bod navíc za to Hradečtí nemají. V pondělí se začíná nanovo. My jsme se v závěru základní části extraligy po návratu brankáře Čiliaka hodně herně i výsledkově zvedli a věřím, že v play off bude naše forma ještě gradovat. Tak, jak to kluci dokázali v uplynulých dvou sezonách. Těší mě, že jsem teď u toho. Strašně rád bych Kometě pomohl k nějakému dalšímu velkému úspěchu," svěřil se.

Hráči Brna se radují z gólu proti Spartě. Zleva Petr Holík, autor branky Peter Mueller a Bedřich Köhler.

Václav Šálek, ČTK

Čtyřiatřicetiletý Köhler přikládá značnou důležitost už prvnímu čtvrtfinálovému duelu na východočeském ledě. „Kdo do série lépe vstoupí, získá veliký bonus. Ale je potřeba vyhrát čtyři utkání, takže ani případná porážka nebude žádnou tragédií," přemítá. Vypozoroval, že Hradečtí po jeho odchodu hodně pozměnili herní systém. „Jsou mnohem aktivnější, víc bruslí. My jsme na ně ale dobře připraveni. Rozhodně máme na to, abychom přes ně přešli," je přesvědčený.

Žádné speciální prémie za postup přes jeho bývalý tým do semifinále dosud v kabině nevypsal. „Já se tomu nebráním. Ctím zásadu, že za úspěch proti mužstvu, v němž hokejista naposledy působil, se nějaká odměna přinést má. Zatím ovšem nepřišel od spoluhráčů žádný impuls, a tak ještě vyčkávám," usmívá se Köhler.