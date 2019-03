Krupp: Sparta potřebuje dlouhodobou vizi. Na českou špičku v současnosti nemáme

O čem všem kouč, který vedl reprezentaci Německa na dvou olympijských hrách a pěti MS, v souvislosti se Spartou mluvil?

O dodržení dvouleté smlouvy ve Spartě

Nikdy jsem nebyl ten typ, který by utíkal před výzvami a házel ručník do ringu. Toho jsem se držel jako hráč i jako trenér. V obou rolích už jsem si podobnými situacemi prošel, takže dobře vím, že všechno nezáleží jen na vás. S vedením klubu jsme se domluvili, že zůstávám. Cítím ke Spartě zodpovědnost a chci jí pomoci k lepším výsledkům. Je to i otázka mé osobní cti.

O zklamání ze sezony

Nikdo není šťastný, jak sezona dopadla. Zodpovědnost za to neseme všichni; hráči, trenéři, management i majitel klubu. A všichni také musíme v příští sezoně odvést lepší práci a posunout se na vyšší úroveň.

O vyřazení v předkole s Vítkovicemi

Vítkovice byly v předkole porazitelné. Nebylo se čeho bát, že by v různých herních činnostech byly extra lepší než my. Jenže jsme nenašli způsob, jak je překonat. Hlavně efektivita naší střelby pro mě byla zklamáním. Gólman soupeře Bartošák navíc odchytal skvělou sérii.

Trenér hokejistů pražské Sparty Uwe Krupp (vlevo) a sportovní manažer klubu Michal Broš.

Roman Vondrouš, ČTK

O srovnání s nejlepšími extraligovými celky

Zjistil jsem reálnou sílu všech týmů v extralize. Jsme sice možná mladý tým, ale v současné situaci je evidentní, že nejsme dost dobří na to, abychom porazili v sérii na čtyři vítězství týmy, jako je třeba Brno. S nejlepší čtyřkou pětkou týmů po základní části bychom neměli šanci uspět.

O změnách, které jsou ve Spartě nutné

Ne všechno je špatné, to určitě ne. Některé věci je ale potřeba dělat jinak, pokud chceme konkurovat i těm úplně nejlepším. Vyžaduje to však nějaké změny. Nejde jenom říct, že ten a ten hráč hraje špatně a odepsat ho. Je to všechno o hokeji, jaký bude Sparta hrát. Musíme najít vhodné řešení. Jsme v procesu přestavby a nemůžeme si myslet, že změna k lepšímu se dostaví okamžitě. Trvá to několik let.

O dlouhodobé vizi v klubu

Potřebujeme dlouhodobou vizi a té se pak musíme držet. Abychom všichni; nejen hráči a trenéři; šli stejným směrem a všechno tomu podřizovali. Pochopitelně bude v tomto ohledu záležet na rozpočtu, který nám předestře majitel. Každopádně musíme odvést lepší práci, což by nemělo být až tak složité, neboť v této sezoně jsme zkrátka nebyli dost dobří.

Trenér Uwe Krupp na střídačce Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

O skládání hráčského kádru pro novou sezonu

Máme tu pár kluků, kteří tým táhnou. Potřebujeme ale skutečné lídry. Vzpomínáte, jakými hvězdami byli pro tento klub Petr Bříza, Michal Broš nebo Jarda Nedvěd? Musíme přivést velká jména s kvalitou, která se stanou identitou naší organizace. Rovněž potřebujeme tvůrce hry, střelce a nějaké urostlé hráče.

O příchodech hráčů ze Severní Ameriky

Ti, kteří jdou ze zámoří do Evropy, si jako první vyberou Rusko, pak Skandinávii a jako třetí Švýcarsko. Bojíme si to říct, ale další volbou pak je Německo s Rakouskem a teprve potom česká extraliga.

O Spartě, jako (ne)atraktivní destinaci pro hráče

Samozřejmě je mnohem snazší a příjemnější jít do týmu, který vyhrává. Sparta má v Evropě pořád skvělé jméno, v jistém ohledu zůstává určitě atraktivním klubem, ale musíme tu vytvořit prostředí, které by zase bylo pro hráče hodně lákavé.