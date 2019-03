Brno ukončilo hradeckou vítěznou sérii a vyrazilo úspěšně za mistrovským hattrickem

Hokejisté Brna vyhráli první zápas čtvrtfinále play off extraligy na ledě Hradce Králové 3:1 a ujali se vedení v sérii hrané na čtyři vítězství. Hrdinou utkání byl útočník Jakub Orsava, který se blýskl hattrickem. Na všechny branky mu přihrál Jan Hruška. Úřadující mistr porazil Mountfield poprvé v sezoně a ukončil sérii sedmi porážek ve vzájemných soubojích.

Brankář Hradce Králové Brandon Maxwell, Alexandre Mallet z Brna a Filip Pavlík z Hradce Králové v akci během čtvrtfinále play off hokejové extraligy.

Brněnský hokejista Martin Erat to schytal od Petra Štindla z Hradce Králové.

Fanoušci hokejového Hradce Králové během čtvrtfinále play off.

Domácí si hned v úvodu vytvořili několik šancí, ale brankář Čiliak vše vyřešil a předznamenal obraz první třetiny. Hráči Hradce se tlačili do útoku, měli střeleckou převahu, ale hosté je vyučovali z produktivity.

Ve 13. minutě jim zajistil vedení v přesilovce Orsava a stejný hráč se prosadil i v závěru úvodní dvacetiminutovky, kdy tečoval Barankovu střelu od modré čáry. Asistenci na první gól si připsal i Erat, který mohl do play off nastoupit poté, co mu výkonný výbor hokejového svazu snížil disciplinární trest.

Martin Erat z Brna ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy.

David Taneček, ČTK

Hned na začátku druhé části domácí promarnili dvě přesilovky a úroveň hry následně poklesla. Diváci ve vyprodané ČPP Aréně moc zajímavých momentů neviděli. Až ve 35. minutě zahrozili Smoleňák s Rákosem v přečíslení dva na jednoho, které ale nevyřešili ideálně.

Ve 38. minutě se Východočechům podařilo snížit. Čiliaka překonal na brankovišti pohotově dorážející Radovan Pavlík a potrestal hosty za pasivitu v útočném pásmu. Maxwell si totiž ve druhé třetině připsal jen dva zákroky.

Brněnský hokejový útočník Jakub Orsava oslavuje gól.

David Taneček, ČTK

Úřadující mistr byl ale i nadále vysoce produktivní a ke třetí brance mu pomohla opět přesilovka. Smoleňákovo vyloučení potrestal Orsava, jehož našel volného přihrávkou zpoza branky Hruška. Zdramatizovat zápas se Hradeckým již nepovedlo, i proto, že střela Koukala skončila na tyčce.