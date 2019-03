Brněnský hrdina premiérovým hattrickem vyřídil Hradec

Brno po sedmi porážkách ze vzájemných zápasů předvádělo v ponděli v Hradci Králové účelný hokej, 42 úspěšnými zásahy je podržel gólman Marek Čiliak. „Rychle jsme vedli a nemuseli se nikam tlačit. Pomáhalo i vědomí, že je vzadu zamčeno," usmál se Orsava, jenž přišel teprve před dvěma měsíci z Mladé Boleslavi a hodně těží z hokejové chytrosti Erata.

„Martin je náš lídr, zejména využité přesilovky mají jeho režii. Máme několik variant jak to sehrát, Eratova kreativita naší hře svědčí," mínil střelec utkání.

Martin Erat z Brna ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy.

Účinkování zmiňované 38leté brněnské ikony na ledě ale nelibě nesli hradečtí fanoušci. Výkonný výbor hokejového svazu totiž Eratovi bez odůvodnění odpustil zbytek šestizápasového trestu za faul, kterým zranil karlovarského Havránka.

Na slavného hokejistu, která má na kontě spoustu zápasů v NHL i olympijský bronz z Turína se tak v Hradci pískalo. „Sotva by mělo smysl se točit na tom, že Erat měl podle původního trestu chybět i v prvním zápase play off. Nechci ale brečet, jen pravidla se teď asi určují jinde. Tohle si pan Zábranský umí pohlídat," vymezil se hradecký útočník Radek Smoleňák vůči trenérovi a majiteli Komety.

Radek Smoleňák z Hradce Králové.

Orsava byl v sezoně 2011/12 krátce zapůjčen do Hradce, tehdy ještě z Třince. „Už je to dávno, ale při svých gólech jsem si na to hned vzpomněl. Tenkrát tady extraliga nebyla, takhle povedený zápas jsem tu ale rozhodně nikdy nesehrál. Uvidím, jakou částku do klubové pokladny mi kluci za hattrick vyměří. Moje trefy jsou jen třešinka, hlavní byla trpělivost a správný play off hokej plný obětavosti," mínil 28letý brněnský útočník.

Smoleňák byl ale přesvědčený, že od 22. února na výhru čekající Hradec Králové, který padl tak pošesté za sebou, už v úterním pokračování série najde recept na úspěch. „Brno dalo góly tak trochu z ničeho. My musíme být jen hladovější v koncovce a držet se svého hokejového stylu, kterým těm starým pánům v obraně soupeře nevoní," naznačil.