Plzeň si doma v úvodním čtvrtfinále s chutí zastřílela

Hokejisté Plzně vstoupili úspěšně do čtvrtfinále play off extraligy a porazili jednoznačně 8:1 Olomouc, s kterou v základní části prohráli tři ze čtyř utkání. Čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence zazářil útočník Vojtěch Němec, který se vrátil do sestavy poprvé od 24. února po zranění v duelu právě proti Hanákům. Druhý zápas série na čtyři vítězství se bude hrát v úterý od 17:00 opět v Plzni.