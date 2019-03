Němec při návratu zářil, Nedorost krotil euforii. V úterý nám začne jiná šichta, varuje po demolici Hanáků

Hokejisté Plzně se radují z prvního gólu, který dal Milan Gulaš do olomoucké sítě (vlevo) ve čtvrtfinále play off.

„Já to ale jako satisfakci vůbec neberu. Tenkrát šlo o nešťastný souboj, žádný úmysl v tom nebyl. Byla náhoda, že jsem to tehdy neustál," ujišťuje šikovný útočník, jenž si návrat na led užíval. Do statistik si připsal i dvě asistence. „V prvním týdnu po zranění jsem na hokej neměl myšlenky vůbec. Ale play off je play off a člověk udělá všechno proto, aby se nachystal do nové soutěže," připomněl forvard v Kristových letech.

Po vydařeném vstupu do série rozdával úsměvy stejně jako další z hrdinů večera Václav Nedorost, který také dvakrát skóroval. Přitom stejný počet branek dal v nedávno skončené základní části. „Vyrovnal jsem svoje sezonní maximum," vtipkoval urostlý forvard.

Hromadná potyčka během čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Plzní a Olomoucí.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Plzeňskému mužstvu v zápase vyšlo skoro všechno, lépe se pohybovalo a soupeře převyšovalo v osobních soubojích. V závěru zápasu si přišli na své i diváci, kteří zhlédli hned několik šarvátek. Zejména po pěstním souboji domácího ranaře Allena s útočníkem Káňou bouřlivě aplaudovali.

„Chtěli nám ukázat, že si sem nepřijeli jenom zatrénovat a v úterý to bude úplně jiný zápas. Samozřejmě takový výsledek jsme nečekali, je to parádní krok do série, ale nic zatím neznamená," brzdí euforii Nedorost. „Zítra nám začne jiná šichta. Když Olomouc dá první gól, těžko se přes jejich propracovanou obranu přechází. Musíme fárat od první minuty," dodává.