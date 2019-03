Lukáš? Hráči ho nechali ve štychu, štvalo olomouckého trenéra po náloži v Plzni

Hokejisté Plzně se radují z prvního gólu, který dal Milan Gulaš do olomoucké sítě (vlevo) ve čtvrtfinále play off.

„Hráli dobře, ale my byli všude o krok pozadu a tahali to. Jak jsme zápas rozjeli, tak jsme celý vlak táhli až do konce," ušklíbl se Lukáš po porážce 1:8.

Neskrýval zklamání, vždyť v základní části vychytal Hanákům na ledě Škody dvě vítězství, přičemž pokaždé inkasoval jen jednou. Tentokrát si utkání protrpěl.

„Když to tam pak ve třetí třetině padalo, už jsem se tomu musel začít smát. Protože puk šel dvakrát do tyčky, do mě, dozadu, v normálním zápase by se to asi nestalo," kroutil hlavou pětadvacetiletý gólman.

Hromadná potyčka během čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Plzní a Olomoucí.

Po plzeňské kanonádě se mu nemluvilo lehce, olomoucký kouč Zdeněk Moták však na něj žádnou vinu neházel. „Ostatní hráči ho nechali ve štychu. Možná tvrdá slova, ale je to tak."

Z výkonů svých svěřencům žádnou radost neměl. Indiáni před téměř sedmi tisícovkami diváků na ledě vládli. Měli lepší pohyb, vyhrávali osobní souboje a soupeře nekompromisně trestali v přesilovkách.

„Byli prostě ve všech činnostech lepší. Je to výpadek, ale nedělal bych z toho nějaké drama. V úterý se hraje nový zápas a musíme se na něj lépe připravit," prohlásil Moták.