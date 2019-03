Prohrály doma, přesto Karlovy Vary slaví záchranu

„Nikdo tady nestál o čtvrtou barážovou zkušenost v řadě. Věděli jsme, že v úterý potřebujeme proti Litvínovu uhrát alespoň tolik bodů jako Piráti," řekl útočník David Gríger s tím, že se snažil o výsledek souběžné hraného utkání na chomutovském ledě nezajímat. „Realizační tým věděl, jak se to vyvíjí, ale my jsme se soustředili sami na sebe," dodal.

Když se ale právě Grígerovi podařilo dvě minuty před koncem vyrovnat na 4:4, tak už věděl, že v Chomutově domácí těsně před koncem výrazně prohrávají. „Tam mě poprvé napadlo, že je hotovo. Teď máme už jen dvě utkání na pohodu, určitě to chceme důstojně dohrát," naznačil Gríger.

Zleva brankář Karlových Varů Jan Bednář, jeho spoluhráč Dávid Gríger.

Slavomír Kubeš, ČTK

„V první řadě je to velká úleva a radost z toho, že se nám podařilo zachránit soutěž bez nutnosti namočit se v baráži. Ale cítím trošku smutek z toho, že jsme utkání, přes velkou touhu vyhrát, nedovedli k úspěšnější tečce. Hráčům toho ale nemůžu moc vytýkat, rvali se do poslední chvíle o důležitý bod," uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Karlovarská cesta ke klidu byla během úterního večera skutečně krkolomná. „Dlouho jsme měli nervozitou svázané ruce, nejezdily nám nohy. Puk jsme pořád někde honili. Bylo to špatné, ale za stavu 1:3 jsme si řekli, že končí všechna sranda a začali jsme hrát tak, jak máme. Jsme rádi, že jsme to zvládli a dopadlo to pro nás dobře," tvrdil další útočník Martin Stloukal, jenž čekal na gól dva měsíce, ale proti Litvínovu obstaral důležitou kontaktní trefu.

Mladičký gólman nezklamal

„Snažil jsem se odvádět pro tým jinou práci, když mi to tam nepadalo, ale za ten příspěvek v tomhle důležitém utkání jsem moc rád," dodal útočník, jenž ocenil přínos 16letého gólmana Bednáře. „Ten kluk má před sebou slibnou budoucnost. Odchytal výborné zápasy, podle mě na něm nebyla vůbec vidět nějaká nervozita, i když dostal nešťastně první gól," řekl Stloukal.

Ve Varech jsou teď všichni rádi, že baráž bude bez jejich účasti. „To byl i hlavní cíl sezony. Měli jsme fázi, někdy kolem listopadu, kdy jsme měli fazonu. Podařila se tam perfektní vítězná šňůra, v té chvíli jsme pomýšleli i na předkolo play off. Extraliga je ale náročná soutěž a my byli nováčkem, který nakonec ale obstál," uvedl Stloukal.