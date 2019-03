HOKEJ ON-LINE: Třinec vede nad Vítkovicemi, do hry se chystá Liberec

V hokejové Tipsport extralize se dnes rozehrají další dvě čtvrtfinále v play off. V derby Třinec hostí Vítkovice (zatím 1:0) a vítěz základní části Liberec bude o semifinále bojovat s Mladou Boleslaví. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz, utkání z Třince vysílá ČT sport, z Liberce O2 TV.

Třinečtí hokejistů se radují z prvního gólu, který vstřelil do vítkovické branky Martin Adamský.

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák, Petr Šidlík z Vítkovic a Jiří Polanský z Třince v akci během čtvrtfinále play off.

Brankář Patrik Bartošák z Vítkovic a Vladimír Dravecký z Třince v akci během čtvrtfinále play off.

Pořadatelé v Třinci uklízejí střepy poté, co vítkovičtí hráči při rozbruslení rozbili jedno z ochranných tvrzených skel za brankou.

Zleva Šimon Stránský z Vítkovic, Milan Doudera a Martin Růžička z Třince v akci během čtvrtfinále play off.

Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák, Ondřej Kovařčík z Třince a Josef Hrabal z Vítkovic během čtvrtfinále play off.

Oceláři skončili po základní části v tabulce druzí, když jim jeden bod chyběl ke stobodové hranici. Vítkovice se do čtvrtfinále probojovaly z předkola, v němž porazily Spartu 3:1 na zápasy.

Třinec vstupuje do bojů jako poražený loňský finalista, který podlehl Kometě Brno. Vítkovice jsou rozehrané z předkola, Oceláři hráli naposledy před 12 dny a prohráli v 52. kole základní části 0:4 s Mladou Boleslaví.

Liberec vstupuje do play off jako král první části sezony, získal Prezidentský pohár za vítězství v základní části. Boleslav se do bitvy o semifinále dostala přes Zlín, který přehrála 3:2 na zápasy v předkole vyřazovacích bojů.

Bílí Tygři vyhráli základní část potřetí za uplynulé čtyři ročníky nejvyšší soutěže. V roce 2016 slavili historicky první extraligový titul. Čestné buly před vypuknutím série pod Ještědem provede zápasník MMA Karlos Vémola.