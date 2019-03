Hraje své první play off a učí se od legendy. Je to neuvěřitelný, září Bílý Tygr

Je mu teprve dvacet let a proti Mladé Boleslavi Tomáš Hanousek hraje své první play off mezi dospělými, ale v sehrané dvojici se zkušeným Ladislavem Šmídem patří k oporám Liberce. „Ohromně si to užívám," přiznává Hanousek. „Sezonu jsem začínal v Benátkách, pak si mě pan trenér Pešán povolal nahoru a nechal mě tam, čehož si vážím," poznamenal.

Když na začátku prosince nastoupil za Bílé Tygry ve druhé formaci po boku zkušeného Šmída, v sestavě vítěze základní části už nechyběl ani jednou, navíc na svou pozici už nikoho nepustil a s o třináct let starším Šmídem vytvořil spolehlivé duo. „Hrát s ním je až neuvěřitelný. Líbí se mi na něm, jaký je to dříč a jak se chová na ledě i mimo něj. Je to lídr, má ohromné zkušenosti, vždyť odehrál šest set zápasů v NHL," pochvaluje si Hanousek.

„Komunikujeme hodně. Ostatně všichni nám mladým pomáhají, co nejvíce to jde. S Láďou se bavíme denodenně, trénujeme spolu, trávíme spolu čas, je to pro mě ohromná pomoc," pochvaluje si získávání zkušeností od bývalého hráče Edmontonu či Calgary.

Ladislav Šmíd z Liberce v duelu se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Rodák z Kralup nad Vltavou zamířil v sedmé třídě do Švédska a ve skandinávské zemi hokejově vyrůstal. Hrál za mládežnické týmy Södertälje nedaleko Stockholmu. Domů se vrátil až v osmnácti letech, kde nejprve chvilku hrál za Znojmu v EBEL lize, poté přesídlil právě do Liberce. „Bylo to dobré rozhodnutí," hodnotí zpětně Hanousek, jenž má kromě českého i švédské občanství.

Na výjezdech bydlí s dalším mladíčkem bílých šelem Markem Zacharem. Přípravu na start play off na čtyřdenním soustředění ve Frýdlantě v Čechách si oba zpestřili například filmem o narkobaronovi Pablu Escobarovi. Oba se v premiérové sezoně mezi dospělými uchytili v základní sestavě ambiciózního Liberce, s nímž slavili i první velký triumf v podobě Prezidentského poháru. „Skvělý pocit, je to moje vůbec první trofej," přitakává Hanousek.

„Kluci, kteří dostali tenhle rok šanci jako Tomáš Hanousek a Mára Zachar se jí chytili a myslím si, že hrají velice slušně. Ovšem až teď se uvidí, jestli to jsou ještě kluci nebo chlapi. Play off je nová soutěž a je jedno, jestli jste mladý nebo starý," poznamenává Hanouskův parťák z obrany Ladislav Šmíd.

„Je to moje první play off v dospělým hokeji, snažím se na to nějak nemyslet, abych se tím nějak nerozhodil, ale vím, co to obnáší a co pro to musím udělat, abych zůstal v týmu a pomohl mu," uzavírá Hanousek, jenž v základní části zaznamenal jedenáct plusových bodů v bilanci plus minus a stejný počet kanadských bodů za gól a deset asistencí.