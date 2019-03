Třinec v prvním čtvrtfinále po velkém tlaku porazil Vítkovice

Hokejisté Třince vstoupili do čtvrtfinále play off extraligy domácím vítězstvím 3:2 nad Vítkovicemi. Druhý tým základní části byl po celé utkání výrazně lepší a hlavně díky dvěma trefám Martina Růžičky z přesilových her si připsal úvodní výhru v sérii. Ta bude pokračovat druhým utkáním na třineckém ledě ve čtvrtek od 17 hodin.