Chtěl jsem se s pukem pomazlit a hned z toho byl gól, radoval se Adamský

„Viděl jsem Vlada, že jede po pravé straně a chtěl jsem se k němu napárovat. Ale on si puk podržel, tak jsem jel do branky, protože jsme si řekli, že nebudeme nic vymýšlet a všechno budeme střílet. A pak jsem to jen dorazil," popisoval Adamský první třineckou branku v play off.

O další dva góly se v přesilovce postaral Martin Růžička. Žádnou další z 41 střel ale Třinec do branky nedostal. „Byli jsme trpěliví, protože Bartošák je svými výkony drží nad vodou. Mají kvalitní mužstvo, ale on je top a znovu to ukázal. I Sparta byla v předkole v některých zápasech lepší, přestřílela je, ale oni ujeli a dali góly," připomněl vítkovický postup do čtvrtfinále Adamský.

Vítkovický brankář Patrik Bartošák, slavící Tomáš Marcinko z Třince a Josef Hrabal z Vítkovic během čtvrtfinále play off.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovicím ke dvě gólům stačilo „pouhých" 17 střel a v závěru se Třinec mohl o výhru obávat. „Trochu to možná drama bylo, ale oni dali opravdu šťastné góly, jeden od brusle našeho obránce (Jakuba Matyáše) a před druhou brankou se k nim puk taky odrazil. Je důležité, že jsme to udrželi, protože ono se už pak nehledí, jak góly padají," usmíval se 37letý útočník, jenž se do sestavy Třince vrátil po dvouměsíční zdravotní přestávce.

„Fakt jsem se těšil a musím zaklepat, že jsem na tom fyzicky dobře. Potřeboval jsem se trochu pomazlit s pukem a eventuálně udělat nějakou dobrou akci, což se povedlo a byl z toho hned gól. Myslím, že teď už to půjde samo," přemítal rodák ze Studénky, jenž si derby nadmíru užívá. „Je to vyhrocené, bude tím žít celý kraj, haly budou vyprodané. Myslím, že to bude ještě super série."