Bílí Tygři s přehledem zvládli obrat, také Třinec přidal další výhru

Rčení "Můj dům, můj hrad", platí ve čtvrtfinálových sériích play off hokejové Tipsport extraligy v případě Třince a Liberce. Favorité vyhráli i druhé zápasy na domácím ledě a jsou v půli cesty do semifinále. Třinec zdolal ve čtvrtek Vítkovice 3:0 a Liberec přejel po obratu Mladou Boleslav 6:2. Série budou pokračovat v neděli v Ostravě respektive v Mladé Boleslavi.

Zprava brankář Roman Will a Petr Kolmann z Liberce a Dominik Pacovský z Mladé Boleslavi.

Druhý gól Třince. Zleva brankář Vítkovic Patrik Bartošák, který si betonem zasunul puk do branky, dále David Cienciala z Třince a Šimon Stránský z Vítkovic.

Jen o jediný gól měl navrch Třinec nad Vítkovicemi ve středu na úvod čtvrtfinálové partie (3:2). Také ve druhém měření sil se Oceláři trefili třikrát, v každé třetině dali po jedné brance, a domácí Šimon Hrubec tentokrát pochytal všech 24 pokusů vítkovických hráčů.

Vítěznou trefu zaznamenal už v 10. sekundě utkání Vladimír Svačina a postaral se tak o čtvrtý nejrychlejší gól v historii play off české extraligy. Rekord drží Pavel Janků, který v dresu Zlína stihl dát Kladnu branku v semifinále play off v roce 1997 už sedm sekund po úvodním vhazování.

Hráči Třince se radují z druhého gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

U dvou branek asistoval Martin Růžička, který už ve středu dvěma zásahy pomohl Ocelářům k úvodní výhře. Třetí utkání se bude hrát v neděli od 15 hodin v Ostravě.

Liberec znovu potvrdil roli favorita, do play off přišel jako vítěz základní části. V zahajovacím utkání před vyprodaným hledištěm zvítězil 5:1, o den později triumfoval znovu čtyřgólovým rozdílem (6:2) poté, co tři branky vstřelil v přesilovkách.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička.

Radek Petrášek, ČTK

Zápas sice začal šokem, kapitán hostů Michal Vondrka po pouhé půl minutě otevřel skóre. Domácí tím ale neznervózněl. Čtyřmi góly v řadě otočili Bílí Tygři vývoj zápasu a znovu potvrdili, že na Boleslav před svými fanoušky umí, vyhráli už 19 utkání v řadě. Dvěma góly se na výhře domácích podílel kapitán Petr Jelínek, tři asistence si připsal Marek Kvapil.