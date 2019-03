Od Boleslavi teď očekávám nějakou kulišárnu, předpověděl liberecký Birner

„Mají velice dobrý tým, zkušené kouče. Očekávám z jejich strany nějakou kulišárnu. Určitě to zase bude dobrý zápas. Věřím, že se na to dobře nachystáme a do Boleslavi pojedeme s vedením 2:0," dodal reprezentační útočník.

Pochvaloval si, jak si s parťáky poradil s dvanáct dnů dlouhým herním půstem, který dělil jejich poslední mač v základní části od startu play off. „S herní pauzou jsme se vypořádali výborně," těšilo kouče Filipa Pešána.

Ladislav Šmíd (vlevo) z Liberce a Oscar Flynn z Mladé Boleslavi.

„Skoro dva týdny jsme byli bez zápasu. Člověk musí vědět, jak poskládat tréninky, aby toho nebylo málo nebo naopak moc. V tom se tady odvedla výborná práce, energii jsme měli. Herně to může být ještě určitě lepší, ale důležité je, že nám šly nohy, přišlo mi, že fyzicky jsme na tom byli docela dobře," pochvaloval si přípravu na ostrý start. Pešánův soubor si ji zpestřil mimo jiné čtyřdenním soustředěním ve Frýdlantě v Čechách.

Po známkách nerozehranosti byste pátrali zcela marně. Bílé Tygry už po čtvrt hodině hry hřálo luxusní třígólové vedení. „Vždy je příjemné, když si tým vytvoří na začátku nějaký náskok. Ale měl jsem pocit, že jsme to měli pod kontrolou celých šedesát minut," poznamenal Birner, jenž na začátku druhé třetiny zvýšil povedenou tečí náskok na 4:0.

Lukáš Krenželok (vpravo) z Liberce a Oldrich Kotvan z Mladé Boleslavi v akci během čtvrtfinále play off.

„Puk jsem celou dobu viděl. Tomáš Hanousek dobře vystřelil, měl hlavu nahoře a celou dobu mi koukal na hokejku, měl jsem ji volnou a on ji trefil. Soustředil jsem se jen na to, abych měl beka na zádech a on se mi na hokejku nedostal. Pak už je to o náhodě, jestli to tam z teče spadne nebo ne," popsal čtvrtý zásah bílých šelem. Z branky jím vyštval gólmana Jana Růžičku, který jinak za Bruslaře odchytal celé předkolo se Zlínem.

„Ale určitě jsme to pak jen nedohrávali. Chtěli jsme mít vysoký pohyb a hrát stále náš hokej. Možná jsme si pak třeba nevytvořili tolik šancí jako na začátku, ale zase jsme je ani do tolika šancí nepustili, což je taky důležité," uzavřel Birner.