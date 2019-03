Dostali jsme facku, Liberec byl asi lépe připravený, hodnotí boleslavský gólman Růžička

„Se všemi góly se dá něco dělat. Samozřejmě mě mrzí, že jsem klukům moc nepomohl. Jistotu, kterou jsem jim trochu dával a šanci na vítězství, teď ode mě nedostali. Musíme to ale hodit za hlavu a připravit se na druhý zápas," burcoval brankář, který v sérii se Zlínem držel průměr inkasovaných branek na zápas na čísle 1,17.

V aréně vítězů základní části však kapituloval během první čtvrt hodiny celkem třikrát. „Už po sedmi vteřinách jsme šli do oslabení, dali jsme tak Liberci šanci dostat se na koně. A musím říci, že nás tam fakt zamkli a točili nás, i pro kluky bylo těžký vystřídat. S takovým týmem jako je Liberec se 0:3 po první třetině hodně těžce otáčí. Myslím si, že Liberec dal branky zaslouženě. Šel si pro to asi víc než my a zaslouženě vede 1:0," uznal gólman.

Ladislav Šmíd (vlevo) z Liberce a Oscar Flynn z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Poprvé ho překonal tečí Jaroslav Vlach v šesté minutě. „Střela od modrý a Jarda Vlach stál výborně před bránou a tečoval to do protipohybu. Byla to těžká situace, ale bohužel pro nás to skončilo v brance," popsal.

Další dva slepené góly už byly kuriozní. To si hosté nejprve srazili do branky nahození Petra Jelínka z velkého úhlu. A poté kotouč skončil Růžičkovi za zády, když střelu Redenbacha „líznul" Ondřej Najman a vysoký lob rozjásal vyprodanou halu potřetí.

Lukáš Krenželok (vpravo) z Liberce a Oldrich Kotvan z Mladé Boleslavi v akci během čtvrtfinále play off.

Radek Petrášek, ČTK

„Neřekl bych, že to byly šťastný góly, takové v dnešním hokeji padají. Ten není moc o nějakých extra hezkých brankách, kór v play off. Byly zasloužený. Druhý a třetí možná byly smolný, ale šlo o vyústění tlaku Liberce. Na zápas byl asi lépe připravený než my. Jak se říká, štěstíčko se přiklonilo na jejich stranu. Myslím, že zaslouženě," poznamenal Růžička.

A dodal: „Ovšem hraje se na čtyři vítězné zápasy, ve čtvrtek je nový den, nový zápas. Dostali jsme facku, nemohli jsme si myslet, že to bude procházka růžovou zahradou. Jde o play off. Ano, je to 1:0, ve finále je jedno, jestli to skončilo 9:0 nebo 1:0."