Byl jsem jako hadr na holi a snažil se jen překážet, popsal liberecký Jelínek

Co se v první části stalo? Bruslaři měli za stavu 1:1 v 15. minutě 109 vteřin dlouhou přesilovou hru pět na tři. Při té navíc Ladislav Šmíd zlomil hůl a domácí tak čelili prakticky trojnásobné převaze.

„Stoprocentně to byl jeden ze zlomových okamžiků. Byl jsem tam trochu jako hadr na holi. Bez hokejky se to docela blbě brání. Jsem rád, že jsme to zvládli. Roman tam pochytal pár nebezpečných střel," pochvaloval si Petr Jelínek, který v kritickém okamžiku Šmídovi přenechal svou hokejku. „Dal jsem mu ji automaticky. Potřeboval ji v tu chvíli více než já, aby mohl u brány puky odhazovat pryč," vysvětlil kapitán Severočechů.

Autor prvního libereckého gólu Petr Jelínek (vlevo) a Marek Zachar se radují.

Radek Petrášek, ČTK

Co bez hole ve dvojnásobné početní nevýhodě zmohl? „Hlídal jsem si alespoň jednoho hráče, aby to nemohl dostat na volej a abych alespoň zblokoval případnou střelu. Bez hokejky ve třech toho moc neuděláte, těch nahrávek moc nechytíte... Snažil jsem se jim jen překážet," usmál se Jelínek, který mimo to dva góly vstřelil.

„To bylo neskutečný, co tam kluci předvedli. Jelen tam neměl hokejku snad minutu. Prostě parádní, asi to bylo zlomový," uznale pokýval Marek Kvapil, který k výhře přispěl třemi asistencemi. „Stoprocentně nám to pomohlo. Bylo to za stavu 1:1, takže rozhodně jeden ze zlomových okamžiků," přitakal autor třetího gólu Liberce Radan Lenc.

Ubráněná přesilová hra posadila domácí na koně. Dvě minuty poté vstřelil nalomenému soupeři v 19. minutě druhý gól Tomáš Filippi, který tak otočil skóre. „Také jsme bohužel nevyužili přesilovku pět na tři, která byla výborně sehraná," připomenul Lenc situaci z 26. minuty, kdy bílé šelmy neproměnily rovněž dvojnásobnou, téměř minutu a půl dlouhou početní výhodu. To však už soubor Filipa Pešána vedl 4:1, náskok si s přehledem pohlídal a slavil druhý zářez. Série pokračuje v neděli na ledě Boleslavi.