Netuším, proč to dělají. Soupeř hraje hokej v novinách, diví se opora Komety

Začali jste dvěma výhrami, vy jste navíc inkasoval jen jeden gól. Mohli jste vůbec vstoupit do vyřazovacích bojů lépe?

Asi ne. Udělali jsme první dva kroky na cestě do semifinále, takže je to naprosto super.

Čím to, že se Kometa každoročně v play off tak výrazně výkonnostně zvedne?

Zatím nechci nic zakřiknout. Ale už v posledních duelech základní části extraligy se vždycky snažíme přepnout v hlavách na playoffový hokej, což se nám zřejmě povedlo i letos. A vyhovuje nám, že pokaždé začínáme v soupeřových halách, kde není tak velký tlak.

Obránce Brna Tomáš Malec se snaží zblokovat střelu Tomáše Vincoura z Hradce Králové. V pozadí akci sledují brankář Komety Marek Čiliak a hradecký Petr Koukal.

David Taneček, ČTK

Užíváte si letošní play off o to víc, že jste sezonu začal ve Slovanu Bratislava, který neměl šanci se do něj v KHL dostat?

Takhle o tom nepřemýšlím. Hrozně nerad se zaobírám minulostí, zajímá mě, co je teď. Proto se momentálně snažím dělat maximum, abych pomohl Kometě k dalšímu velkému úspěchu. O tom, že se do Brna vrátím, jsem byl navíc přesvědčený hned poté, co začalo být jasné, že Slovan play off mine. Všechno tady zůstalo prakticky při starém, hned jsem se zase cítil jako doma.

Obránci před vámi se proti loňsku trochu změnili. Komunikace s nimi funguje?

Naprosto automaticky. Vždyť třeba Michálek či Baranka jsou natolik ostřílení borci, že rychle pochopili, jakým stylem Kometa hraje a co mají na ledě dělat.

Vaši sérii s Hradcem provázejí ostré výroky hráčů a funkcionářů Mountfieldu kritizující prominutí zbytku Eratova trestu nebo neuctivé Smoleňákovo vyjádření směrem k věku vašich beků. Zabýváte se tím v kabině?

Vůbec. Netuším, proč to dělají, asi nás tím chtějí rozhodit. To se jim ale nepovede, na to máme až příliš zkušené mužstvo. Ať si Mountfield klidně hraje hokej v novinách, my dobře víme, že se rozhoduje na ledě.

Zleva Jan Štencel a Michal Gulaši z Brna, hradecký Maris Bičevskis a brankář Brna Marek Čiliak v akci během čtvrtfinále play off.

David Taneček, ČTK

Už se vidíte v semifinále?

Tak to zase ne. Ještě potřebujeme dvě vítězství, takže je před námi pořádná šichta. Věřím ale, že domácí utkání zvládneme. V pátek i v sobotu bude určitě vyprodáno, soupeře čeká v naší hale pořádné peklo. Už se na ty zápasy strašně těším.

Jste známý tím, že hodně lpíte na podpoře nejbližších. Budou všichni v hledišti?

Samozřejmě. Kromě manželky s dětmi dorazí ze Slovenska taky máma a táta i brácha s celou rodinou. Jsem za to moc rád. Nebylo snadné sehnat pro všechny vstupenky, ale zařídil jsem si to. (úsměv)

Sledujete i další čtvrtfinálové dvojice?

Koukali jsme se ženou na úvodní zápasy Třince s Vítkovicemi. Ona z Třince pochází, a tak má k městu blízko.

Brankář Brna Marek Čiliak, jeho spoluhráč Zbyněk Michálek a Radek Smoleňák z Hradce Králové v akci během čtvrtfinále play off.

David Taneček, ČTK

Díváte se na zápasy z pohledu klasického fanouška, nebo u obrazovky spíše přemýšlíte o tom, že některý z týmů může být vaším příštím soupeřem, a hledáte jeho slabiny?

To vůbec. Až k tomu dojde, budeme mít video s trenéry. Sledování televizních zápasů považuju spíš za součást jakéhosi relaxu, během kterého si nachystáme třeba i dobrou večeři.

Do konce ledna jste chytal v KHL. Zajímáte se o její vyvrcholení?

Na výsledky se pochopitelně na internetu podívám. Ale nic víc. Trochu větší pozornost věnuju slovenské lize. Můj dobrý kamarád je velkým fanouškem Popradu, takže si všímám, jak se jeho celku vede.

A mistrovství světa, které proběhne v květnu v Bratislavě a v Košicích, v hlavě máte?

Moc rád bych na domácím šampionátu Slovensko reprezentoval, ale momentálně jsem ho z hlavy vytěsnil. Teď je pro mě jednoznačnou prioritou Kometa. Jsme domluveni s trenérem brankářů slovenského nároďáku Jankem Lašákem, že se spojíme, až play off skončí.